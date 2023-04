Piñera reitera ante la fiscal Chong el grave problema de que el sistema de inteligencia no funcione

Ante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, y en calidad de imputado, el expresidente Sebastián Piñera reconoció ante la fiscal que existe una gran falla de inteligencia del país y que esta quedó reflejada en que nunca recibió información precisa que permitiera anticipar el estallido social. Es más, en la cita el ex Jefe de Estado admitió que recibió información del Ejército respecto de la posible participación extranjera en los hechos de violencia. En su momento El Mostrador reveló que, entre esos informes, destacó uno por su peculiaridad: se hablaba del ingreso de un “batallón de 600 agentes clandestinos, expertos en guerrilla urbana” de la organización Zurda Konducta, a cargo del comandante Carvajalino. Lo que no se informó en el documento de Inteligencia del Ejército, fue que la organización era en realidad un programa de TV, y que Carvajalino era un youtuber, fanático de Maduro.

El pasado 11 de abril y en calidad de imputado, el expresidente Sebastián Piñera declaró por más de diez horas ante la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, a raíz de la investigación por delitos de lesa humanidad ocurridos en el contexto del estallido social que pesa en su contra mientras ejercía como autoridad máxima del país.

En la instancia, el exmandatario abordó una de las frases más penosas que realizó durante la revuelta social de 2019, cuando aseguró que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”.

Te puede interesar también:

“La frase fue muy espontánea y obedeció al contexto que estábamos viviendo. Ese día yo concurrí a las oficinas del estado mayor donde tuve una reunión con el ministro de Defensa, Alberto Espina, el General Martínez, el Gral. Iturriaga y otros”, expresó Piñera.

“Posteriormente, tuve una reunión más privada en que participó el ministro de Defensa, el director de inteligencia del ejército General Paiva y otros, en donde se me dio información respecto de la posible participación extranjera en los hechos de violencia”, reveló.

Cuando se cumplió exactamente un año desde el estallido social, El Mostrador reveló que Piñera, sumido en una notoria falta de control político y de información, exigió a diversos organismos de inteligencia que se le entregara información sobre la situación.

Fue así, que el entonces Presidente recibió un informe de Inteligencia de parte del Ejército con un curiosa relación de hechos, donde se daba cuenta que había ingresado al país un batallón de agentes clandestinos extranjeros, expertos en guerrilla urbana, para desestabilizar el país. El informe de Inteligencia, que se desestimó más tarde por inverosímil, se sostenía que el comandante de este “batallón de 600 agentes clandestinos” era Pedro Carvajalino, jefe de la organización chavista gubernamental Zurda Konducta.

Lo que el ex Presidente no se enteró en su momento que Zurda Konducta, no era una organización subversiva sino que un programa de TV, y que el supuesto comandante Carvajalino en realidad era un youtuber y tuitero fanático del gobierno de Nicolás Maduro, que utilizaba sus redes como mecanismo de agitación política.

“No hubo información previa y precisa de los organismos de inteligencia”

La situación dejó de manifiesto una falta grave de los organismos de inteligencia en el país, y fue el propio Piñera quién lo asumió ante la fiscal Chong, al declarar que “no hubo informes de inteligencia que permitieron anticipar con precisión la explosión de violencia que ocurrió el 18 de octubre”.

“Pocos días antes del 18 de octubre hubo una reunión del Comité de Inteligencia, que estuvo centrado en la protección de la infraestructura crítica. Al final de esas reuniones que a veces presidía el presidente, yo muchas veces preguntaba que si había algo adicional en materia de seguridad pública que el presidente debiese conocer. No hubo respuesta a esa pregunta. No hubo información previa y precisa de los organismos de inteligencia”, manifestó.

“Este es un problema grave. El actual sistema no funciona adecuadamente. Por eso presentamos un proyecto de ley que crea un nuevo y moderno Sistema Nacional de Inteligencia”, algo que a día de hoy aún no se concreta.