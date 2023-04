Carabinero mata a perro en San Pedro de la Paz: testigos acusan que el can no lo había mordido

Un perro resultó muerto tras ser baleado por un funcionario policial que habría sido atacado por el can en medio de un procedimiento para impedir el robo de vehículos estacionados frente a un Cesfam. Según testigos, el can no había atacado al uniformado.

Un Carabinero disparó y dio muerte a un perro callejero frente al Cesfam de Boca Sur, en San Pedro de la Paz, región del Biobío. Esto ocurrió luego de que el funcionario policial acudiera al lugar por una alerta ciudadana, ya que en el sector supuestamente se estaban realizando robos de autos estacionados.

Al llegar, los perros que habitan el frontis del centro de salud primaria se aproximaron al personal policial. Según estos informaron, uno de los animales callejeros se habría acercado a morder a uno de ellos en dos ocasiones, por lo que el carabinero le habría disparado para repeler el ataque.

Sin embargo, vecinos de la zona acusaron que en ningún momento el can había mordido al uniformado, pues “nosotros pensamos que ellos podían haberlos espantado con otras cosas, con sus mismos palos que ellos usan, porque fue como al tiro. O sea, fue como al tiro ya, los perros se les tiraron y él sacó el arma, le disparó”, como señaló una locataria del sector.

“Nosotros pensamos que había sido como balines, cosas así. Y en ese momento el carabinero se retira y deja al perro ahí agonizando, y ahí fue donde nosotros nos acercamos al perro”, agregó. Lo siguiente, según la testigo, fue que “cuando ellos vieron que nosotros nos acercamos, se devolvieron y se bajaron, y empezaron a hacer el procedimiento de llamar a la veterinaria y llamar a la Paz Ciudadana”.

Carabineros, en tanto, indicó a través del el capitán Christopher Candia, de la Sexta Comisaría de San Pedro de la Paz, que tras el hecho se había llevado a cabo “todo el protocolo correspondiente”, y que el uniformado afectado no había presentado lesiones. Además, los funcionarios se encargaron de sepultar al perro.