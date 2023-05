Diputado Nelson Venegas (PS) propone un “perdonazo” de las isapres a sus deudores post COVID-19

El diputado socialista, ante la compleja situación que se ha desencadenado por la crisis de las isapres y las diferentes propuestas que circulan en la opinión pública, impulsará una propuesta en que las aseguradoras de salud consideren un “perdonazo” a los usuarios que tienen deudas con ellas, contraídas luego de la pandemia de COVID-19. Además, es crítico con la propuesta de la oposición, pero a la vez advierte que el quiebre de las aseguradoras significaría un problema más grande para todos.

La crisis de las isapres y las propuestas que hoy compiten en el Congreso, la ley corta del Gobierno y la reforma constitucional impulsada por la oposición, han generado amplio debate y espacio para que diputados impulsen nuevas alternativas para darle cumplimiento al fallo de la Corte Suprema. El diputado socialista Nelson Venegas es uno de ellos y propone que se considere un “perdonazo” a los usuarios que mantienen deudas con las isapres luego de la pandemia del COVID-19.

“Se debiera considerar que si las isapres acusan una crisis financiera y que necesitan un salvataje de parte del Estado, donde el Estado se entiende como una entidad nacional que contiene a todos los chilenos, bueno, entonces deberían proponer estas mismas empresas de cobertura de salud una alternativa para liberar de estos cobros, que incluyen intereses por atraso, a los afiliados que adeudan cotizaciones”, propone el diputado.

El parlamentario además aprovechó de esgrimir sus críticas a la propuesta hecha por la oposición, dado que, como abogado, considera que “lo primero que nos enseñan en la universidad es sobre el cumplimiento de la sentencia y lo segundo es la independencia de los poderes del Estado”.

En ese contexto manifiesta que lo que hace la propuesta de la oposición, “presentar un proyecto que vulnere lo señalado por la propia sentencia es, lisa y llanamente, meterse en otro poder del Estado”. El socialista advierte que la propuesta en sí le genera sentimientos complejos: “La relativización que existe en los discursos al respecto, porque si esto lo hicieran desde otros sectores, estarían diciendo que se está atentando contra el Estado de derecho”.

El presidente regional del PS coincide en que se tiene que hacer cumplimiento del fallo y a la vez facilitar las condiciones de pago para que las isapres no quiebren. Ahora, también establece un contrapunto en cuanto a lo que sucede cuando los usuarios se retrasan con un pago de la isapre.

“¿Acaso no le cobran rápidamente? ¿Por qué la gente común, cuando tiene una sentencia, debe pagar de inmediato? Pero cuando se trata de las isapres hay que hacerles leyes especiales. Esto no cabe ni siquiera en el sentido común. No entiendo que haya gente defendiendo esta actitud”, sostiene.

El diputado, aparte de la crítica, señala que es evidente que ante el quiebre de las aseguradoras se desataría un problema para todos. Es por eso, explica, que se está trabajando en el fortalecimiento de Fonasa y los seguros complementarios. Sin embargo, agrega, “no puede ser que los chilenos estemos financiando una empresa privada que ha tenido utilidades tremendas durante tanto tiempo. Y no se trata de querer perjudicarla, pero no podemos depender de la voluntad de estas empresas privadas para cubrir las necesidades fundamentales de los chilenos”.