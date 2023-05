Defensora de la Niñez: oficialismo afirma que Rosario Martínez (RN) “no pasará los 2/3” del Senado

La elección, anticipan en el Congreso, podría generar un nuevo foco de tensión entre el oficialismo y la oposición, luego de que antes de la semana distrital la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta propusiera a Rosario Martínez –socióloga de la Universidad Católica, RN y exdirectora del Sename– para suceder a la actual titular del organismo, Patricia Muñoz, cuyo período finaliza el 31 de mayo. Pero los senadores oficialistas dicen no tener dudas: “No tiene los 33 votos”. Los parlamentarios comparan con la polémica elección de Fiscal Nacional el escenario que se vivirá. “Que existan los 2/3 es una situación que veo compleja y muy difícil. Por lo tanto, debiéramos nuevamente presentar una nueva candidata”, afirmó el senador Gastón Saavedra (PS), de la señalada comisión.

Los comités de senadores oficialistas aseguraron a El Mostrador que la candidata Rosario Martínez (RN), que fue propuesta por la Comisión de Derechos Humanos, para asumir la testera de la Defensoría de la Niñez será rechazada este martes en Valparaíso, ya que no reunirá los 2/3 necesarios en la sala del Senado para ser aprobada en el cargo. La elección, anticipan en el Congreso, podría generar un nuevo foco de tensión entre el oficialismo y la oposición.

Justo antes de la pasada semana distrital, la Comisión de Derechos Humanos del Senado propuso a la socióloga de la Universidad Católica Rosario Martínez para suceder a la actual defensora, Patricia Muñoz, cuyo período finaliza el 31 de mayo. No obstante, ante la votación de mañana martes, los senadores oficialistas dicen no tener dudas: “No tiene los 33 votos”.

“La propuesta de Rosario Martínez para reemplazar a Patricia Muñoz en Mejor Niñez no tiene los votos en el Senado. Entonces, la designación volverá a la Comisión de Derechos Humanos para buscar otro nombre”, afirmó a El Mostrador el senador Juan Luis Castro (PS).

La socióloga y exdirectora del Sename, entre 2020 y 2022, fue nominada entre los 12 candidatos que postularon al concurso público, y desde un inicio la definición estuvo marcada por controversias. En cuatro sesiones los parlamentarios intentaron llegar a consenso, pero fue inútil. A ello se suma otro inconveniente: la designación es una de las pocas en la que interviene solamente el Senado, sin la opinión de otro poder del Estado. Según los legisladores, por esa razón, se hace más difícil articular un acuerdo. “No pasará los 2/3 en la sala. Será como sucedió con la designación de Fiscal Nacional”

El también senador Gastón Saavedra (PS) tiene una opinión similar. “La votación se produjo por la mayoría circunstancial que existía en la Comisión, por lo tanto, mañana se presenta a la sala. Pero que existan los 2/3 es una situación que veo compleja y difícil. Por lo tanto debiéramos nuevamente presentar una nueva candidata”, afirmó el legislador integrante de la Comisión de Derechos Humanos.

Su par independiente por Magallanes, Karim Bianchi, comparte ese diagnóstico y considera que el reemplazo de la actual defensora de la niñez : “La verdad es que no conozco a la candidata, tengo que ver la propuesta. Sin embargo, de todas formas, no pasará los 2/3 en la sala. Será como sucedió con la designación de Fiscal Nacional. Me parece raro que la derecha insistiera en llevarla, sabiendo que la queman a futuro”.

El nombre de Rosario Martínez se impuso en la Comisión por tres votos a favor, de los senadores María José Gatica (RN), Francisco Chahuán (RN) y Enrique Van Rysselberghe (UDI), mientras que la senadora Fabiola Campillay votó por Anuar Quesille y su par socialista Gastón Saavedra (PS), se inclinó por Natalia Castillo (RD).

“Su designación en el Senado no depende solo de las bancadas de Chile Vamos”

En RN y la UDI defienden la candidatura de la socióloga y sus virtudes profesionales como candidata al cargo en la Defensoría de la Niñez. “Rosario Martínez es una profesional de trayectoria y experiencia; cumple todos los requisitos para desempeñar con éxito la labor en la Defensoría de la Niñez. Yo espero que reúna los 2/3 en la sala, aunque no he hecho el recuento de votos que tiene”, explicó el senador José García Ruminot (RN). Asimismo, su par de RN Paulina Núñez comparte que “es una muy buena candidata para el cargo.

El senador de la UDI y miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Enrique Van Rysselberghe (UDI), prefirió “no emitir comentarios antes de la votación en la Sala”. Si lo hizo su par por Antofagasta, el senador Sergio Gahona (UDI). En su opinión, Martínez es “una buena candidata” y “el nombre que le gusta al comité de la UDI”, pero advierte que “su designación en el Senado no depende solo de las bancadas de Chile Vamos”.

De no obtener los 33 votos necesarios en el hemiciclo, se deberá volver a elegir a otra persona, lo que se haría en la nueva sesión de la Comisión del Senado, el martes 6 de junio. “Pero necesariamente se debe zanjar el tema de esta designación en junio, no puede repetirse lo que pasó con el fiscal nacional hace unos meses”, sostiene un legislador del PPD.