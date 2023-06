Presidenta del Colmed RM advierte que red privada de salud está igual de saturada que la red pública

Tras conocerse la muerte de una lactante ante la falta de camas críticas disponibles, el exministro Mañalich acusó al Gobierno de no preparar adecuadamente la red privada de atención. Sin embargo, la doctora y titular del Colmed Metropolitano, Francisca Crispi, afirmó que la red público-privada está integrada en la actual gestión de camas, aunque señaló que es necesario aclarar la situación con el Ministerio de Salud. La doctora Crispi apuntó a un retraso en la información presupuestaria y a la baja cobertura de vacunación en grupos de alto riesgo. La profesional responsabilizó a la Subsecretaría de Salud Pública ante la baja inoculación de adultos mayores y embarazadas y llamó al Ejecutivo a redoblar los esfuerzos de la campaña de invierno. Además, descartó que la crisis de las isapres haya influido en la saturación del sistema.

El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio informó este martes el “sensible fallecimiento de una lactante de dos meses de edad” que estaba contagiada con virus respiratorio sincicial. “Pusimos, como recinto, nuestro mejor esfuerzo. La red de salud se encontraba saturada sin camas disponibles en Valparaíso, Santiago y Rancagua, según nos informó la Unidad de Gestion de Camas centralizada del Ministerio de Salud, teniendo solo una cama disponible en el Hospital Regional de Arica”, explicó la dirección del hospital.

La doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Regional Metropolitano, reconoció que estamos en una situación crítica en términos de circulación viral, mayor que en años anteriores. De hecho, señaló que el número de casos es el más grande de los últimos 10 años, lo que provoca una demanda enorme de servicios de urgencia y una ocupación muy alta de camas críticas. Detalló que hay servicios de salud con el 100% de camas ocupadas y una ocupación mayor al 90% a nivel nacional. La situación es compleja, aunque excepcional, en términos de la magnitud de los contagios que estamos teniendo, especialmente entre niños y niñas. Por tanto, señaló la profesional de la salud en conversación con Mirna Schindler durante el programa Al Pan Pan de El Mostador Radio, “es necesario tomar todas las medidas para expandir la red asistencial y disminuir los contagios”.

La titular del Colmed metropolitano sostuvo que es necesario estudiar los casos particulares y mencionó que se debe hacer una investigación para ver si la unidad de gestión de camas funcionó a tiempo en el caso de San Antonio. “Sabemos que el virus sincicial tiene un porcentaje de casos en los que nos va a ir mal de todas maneras. Es importante estudiarlo para saber si existió un problema con la unidad de gestión de camas, ya que no puede ocurrir que no haya traslado oportuno para niños que lo necesitan”.

La doctora Crispi adelantó que esta mañana tendrán una reunión en el Ministerio de Salud, ya que en el Colegio Médico tienen dudas sobre cómo es posible que la única cama disponible haya estado en Arica. Dijo entender que hay una saturación, pero remarcó que “cabe la duda de por qué no existía ninguna cama a nivel metropolitano o en la quinta región que pudiera tener mayor cercanía para un traslado aéreo”.

“Por respeto a la familia, no es posible sacar conclusiones anticipadas, pero sí es importante transparentar lo que ocurrió con la unidad de gestión. Si la red no está teniendo capacidad, es necesario tomar medidas más drásticas, como adelantar vacaciones o suspender cirugías electivas de adultos”, declaró, junto con asegurar que hay una serie de medidas que tomar si la red no da abasto, lo que no puede ocurrir.

Red privada está igual de saturada que la red pública

Ante la situación ocurrida con la lactante en la Región de Valparaíso, el exministro de Salud Jaime Mañalich acusó que el Gobierno “no pidió a la red privada de atención que se preparara para este invierno”. Sin embargo, la doctora Francisca Crispi sostuvo que la red público-privada está integrada a nivel de gestión de camas. Según los indicadores del Minsal, expuso, la red tiene que estar integrada si existe menos del 20% de camas disponibles. Eso, agregó, es algo que debería estar sucediendo, y si eso no está pasando con la unidad de gestión de camas, es grave. De todas formas, será algo que buscarán aclarar con la cartera ministerial liderada por la doctora Ximena Aguilera esta mañana.

“Los datos que tenemos es que red privada está igual de saturada que la red pública. Pero, hay que despejar que la unidad de gestión de camas debiera estar funcionando”, manifestó la doctora Crispi.

Eso sí, la presidenta del Colmed Metropolitano criticó que los servicios de salud habrían recibido su marco presupuestario tardíamente. “Creemos que es necesario que lo conozcan en el servicio de salud en marzo para que se preparen”. Además, planteó que hay un problema con la vacunación, ya que los grupos de personas de altísimo riesgo tienen una cobertura muy baja. Por ejemplo, los mayores de 65 años presentan un poco más del 50% de vacunación y solo un 34% de las embarazadas están vacunadas contra la influenza. “Tenemos que redoblar los esfuerzos para llegar a estas personas en un contexto de saturación de la red. No podemos permitirnos que, por personas que no acceden a vacunas, tengamos una mayor saturación de la red”, sentenció.

Ante esta situación con las inoculaciones, la doctora Crispi afirmó que hay una responsabilidad de la Subsecretaría de Salud Pública. “Sabemos que hay una fatiga pandémica a nivel mundial. Es difícil mantener el nivel de vacunación porque la gente tiene menos disposición a vacunarse, y frente a eso, hay que redoblar los esfuerzos. Hay una campaña de vacunación en marcha en terreno, pero podemos redoblar los esfuerzos”, remarcó.

Y reiteró: “Hacemos un llamado al Gobierno para que se ponga a disposición con una campaña de invierno para redoblar la capacidad del sistema”.

Además, la presidenta del Colegio Médico de la RM descartó que la crisis de las isapres por el fallo de la Corte Suprema haya afectado a la actual situación del sistema. “Es difícil saberlo, pero no podría apostar a que la crisis de las isapres influyó”, cerró.