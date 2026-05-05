Temblor despertó temprano a La Serena: Senapred evalúa afectación a personas y daños

Un sismo de baja magnitud se registró la mañana de este martes 5 de mayo en la Región de Coquimbo, siendo percibido principalmente en la ciudad de La Serena y sectores cercanos.

De acuerdo con información entregada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:57 horas y tuvo una magnitud reportada entre 3,7 y 3,8. El epicentro fue localizado frente a las costas de La Serena, a una distancia de entre 10 y 19 kilómetros al oeste de la comuna.

Respecto de la profundidad, los reportes preliminares la situaron entre 29 y 47 kilómetros, tratándose de un sismo de carácter cortical, habitual en la actividad sísmica de la zona norte del país.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que continúan “evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos”, agregando que cualquier actualización será comunicada mediante los informes oficiales de incidente o emergencia.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños materiales asociados al movimiento telúrico.

La Región de Coquimbo se encuentra entre las zonas con mayor actividad sísmica del país, por lo que este tipo de eventos de baja intensidad son frecuentes y, generalmente, no provocan consecuencias mayores, aunque sí suelen ser percibidos por la población cercana al epicentro.