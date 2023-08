Consejero Antileo: “No sirve declarar la guerra al sistema” con “acciones de sabotaje y heridos”

El representante indígena del Consejo Constitucional y exvocero de la CAM afirmó que la acción de grupos armados y radicalizados mapuche no contribuye al avance en esta vía democrática y pacífica. Antileo también valoró el trabajo de la Comisión por la Paz y el Entendimiento para la restitución de tierras. A pesar de los ataques recientes reivindicados por la Resistencia Mapuche Malleco, Antileo insistió en que es necesario buscar avances por medios no violentos y en que la estrategia de declararle la guerra al sistema no es viable ni compartida por él. Por otro lado, el Gobierno calificó el reciente ataque registrado en Traiguén como “atentados criminales” y “hechos gravísimos” con características terroristas.

Considerando que con el actual proceso constituyente “se abrió una ventana importante para lograr las demandas de los pueblos indígenas”, específicamente la demanda territorial desde el punto de vista institucional, el consejero constitucional y exvocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) Alihuen Antileo aseguró que, en el escenario actual, “no contribuye la acción de los grupos armados y radicalizados mapuche”.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el consejero Antileo, el único representante de los Pueblos indígenas en el Consejo Constitucional, dijo que por eso participa en la redacción de la nueva Carta Magna. Además, valoró el trabajo de la Comision por la Paz y el Entendimiento convocada por el Gobierno, que avanza precisamente en la restitución de tierras.

También te puede interesar:

“Si se puede dialogar y conseguir avances por la vía democrática, pacífica, institucional hay que hacerlo de todas maneras”, declaró el consejero mapuche en El Mostrador Vodcast.

Antileo afirmó que “si hay sectores que se autoexcluyen de una propuesta de esta naturaleza que a mi juicio convoca a mayor parte del movimiento mapuche organizado, bueno, es su opción política, la cual yo no comparto y me parece que no sirve esa estrategia de declararle la guerra al sistema con acciones de sabotaje, heridos, personas muertas, mutiladas, que ayudó precisamente a una opción Rechazo”.

Cabe mencionar que esta mañana, en Traiguén, a 55 km de Temuco, en La Araucanía, se vivió un nuevo ataque incendiario. Una ambulancia, una escuela básica, una sede social, una posta rural y una iglesia, resultaron calcinadas. Las llamas fueron reivindicadas por la Resistencia Mapuche Malleco. El grupo armado dejó lienzos exigiendo el traslado de presos mapuche al módulo de Angol. “Con fuego y bala exigiremos el traslado de los prisioneros políticos mapuche. Fuera las instituciones racistas del estado chileno del territorio mapuche”, señala el escrito.

El Gobierno reaccionó y la ministra del Interior Carolina Tohá se refirió al ataque, calificándolo como un “atentado criminal” y un “hecho gravísimo”. “Es un atentado criminal sin duda, pero yo creo que tiene características terroristas, incluso con la legislación actual”, señaló la secretaria de Estado al matinal de Mega.

El consejero Antileo también se refirió al curso del proceso constitucional. Reconoció que sin el apoyo de la derecha no hay “ninguna posibilidad” de avanzar en interculturalidad, reconocimiento a los pueblos indigenas, participación política con escaños reservados, y en lo que representa mayor nivel de dificultad que es el catastro de tierras o restitución de tierras. Sin embargo, “el esfuerzo lo voy a hacer, pero no puedo asegurar el resultado”, expresó. A su juicio, hay “amplitud” en Chile Vamos, y aseguró que el Partido Republicano “no ha desahuciado” el proceso.