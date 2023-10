Presidente Boric finalmente condenó ataque contra Israel y también la respuesta militar hacia Gaza

Luego de una serie de críticas en distintos tonos, el presidente Gabriel Boric finalmente se pronunció esta tarde respecto del ataque de Hamás a Israel, por medio de su cuenta de “X”, más de 48 horas después de iniciada la nueva guerra que sacude a medio oriente y que repercute en todo el mundo.

En efecto, en ella señaló que “nuestra solidaridad está y estará siempre con las víctimas de la violencia, sin distinción. Nos duele la humanidad”. Asimismo, indicó que “condenamos sin matiz alguno los brutales atentados, asesinatos y secuestros de Hamás. Nada puede justificarlos ni relativizar su más enérgico rechazo”, pero al mismo tiempo indicó que “condenamos también los ataques indiscriminados contra civiles que lleva adelante el ejército de Israel en Gaza y la ocupación ilegal por décadas de territorio palestino violando el derecho internacional. En el dolor no hay empates posibles, cada hecho es una tragedia por sí mismo”.

Finalizó indicando que “desde Chile instaremos firmes en todos los espacios por la paz, reconociendo el derecho a existir de ambos Estados, Israel y Palestina, y de los pueblos que lo habitan a tener una vida digna y segura”.

Previo a ello, solo había existido un breve pronunciamiento de la cancillería, el 07 de octubre, en el cual se indicó que “el Gobierno de Chile manifiesta su absoluta condena a los ataques ocurridos el día de hoy contra una serie de pueblos y ciudades en Israel, los cuales han causado la muerte de cerca de 40 personas y decenas de heridos, muchas de ellas víctimas civiles”. El documento agregaba que “al mismo tiempo, el gobierno de Chile expresa condolencias a las familias de las víctimas, y su solidaridad con el pueblo de Israel”, haciendo un llamado a culminar con “esta violencia inconducente”.

Ello fue retuiteado por el presidente, quien luego dijo (el domingo) “comparto 100%) lo señalado por la diputada (PC) Carmen Hertz en su cuenta de “X”, en la cual ella indicó que “la adhesión a la causa Palestina, a su justeza y anhelos, no impide condenar en forma categórica, sin ambages, sin relativización alguna la matanza, violaciones y secuestros de civiles Israelíes ejecutados por el grupo Hamás”.

Reacción de la comunidad judía

Luego del tweet del presidente, Ariela Agosin, representante de la comunidad judía en Chile, dijo esta tarde que fue “mucho lo que se demoró en hablar, cuando uno ve mujeres violadas, asesinadas, incluso algunas las encontraron muertas, atadas, usadas como trofeos, exhibidas en camionetas, uno ve que se están llevando niños, abuelos… No entiendo las horas que se demoró en hablar, de verdad, y me duele de corazón, reiterando que “a mí me dolió mucho lo que se demoró”.

Agregó que “yo entiendo, acá hay una comunidad palestina importante, incluso personalmente, por supuesto que quiero que tengan un Estado, pero estos no son los palestinos, esto no es el pueblo palestino, estos son dos grupos terroristas, que son la yihad islámica y Hamás, que son la mano armada de Irán, y que también están haciendo sufrir a su propio pueblo. Que no se equivoque la comunidad palestina, no le están haciendo ni un favor a su gente. Tienen que condenar la barbarie, porque la barbarie también los va a atacar a ellos”.

La comunidad palestina en Chile, en tanto, emitió un comunicado el sábado, en el cual dicen observar “con profunda preocupación los acontecimientos de hoy”, y reafirma “nuestra firme creencia en la búsqueda de una solución con pleno respeto al Derecho Internacional y los Derechos Humanos. A la vez, hacemos un llamado a detener las acciones de violencia en la zona”. Junto con ello, argumentaron que “ante la opinión pública, es esencial comprender el contexto en el que se produce esta situación”, aseverando que “Israel, la potencia ocupante, ha propiciado el estado actual en el que han derivado las circunstancias que enfrenta el pueblo palestino en su diario vivir, con la complicidad de una comunicad internacional que permitido por 75 años la violación sistemática de los derechos inalienables del pueblo palestino”.

El avión

Junto con lo anterior, el presidente informó también por medio de su cuenta de “X” que instruyó el despegue de un avión de la FACH, con el objetivo de rescatar a todos los chilenos que se encuentren en Israel y que deseen regresar al país. A las 15 horas, el mandatario informó por “X” que “informo que el avión del Estado chileno que hemos dispuesto como vuelo humanitario para evacuar a nuestros compatriotas de la zona de conflicto en Israel y Palestina ya despegó desde Santiago. Además del vuelo final de retorno a Chile haremos vuelos intermedios de Tel Aviv a Madrid, para acercar a chilenos que hayan estado de paso a otros destinos ante las cancelaciones de vuelos regulares”.

Se trata de un Boeing 737, que completará un viaje de 23 horas y cinco escalas hasta llegar al aeropuerto Ben Gurión. Aunque tiene capacidad para 109 pasajeros (que se suman a sus 20 tripulantes), dado que se trata de viajes transoceánicos, la aeronave consume más combustible y, por ende, requiere de menor peso (por lo cual no pueden llevar su capacidad máxima), por lo que es probable que deba realizar más de un viaje.