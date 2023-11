Raúl Leiva se lava las manos en caso de hermana notaria: “Seguimos carreras paralelas y distintas”

Raúl Leiva es diputado del PS y estos días se ha visto envuelto en una polémica que involucra a sus familiares. Es que esta semana se dio a conocer que su hermana, María Elena Leiva Carvajal, fue designada como la titular de la Primera Notaría de San Miguel, con sede en la comuna de Lo Espejo, pese a tener muy poca experiencia en el ejercicio profesional.

La abogada de la Universidad de Las Américas se graduó recién en octubre de 2020, según los registros del Poder Judicial. Pero no es el único caso, en la familia de diputado hay más personas que se desempeñan como notarios en diferentes zonas del país: su hermano Francisco Leiva Carvajal, su sobrino Felipe Leiva y su tío Raúl Leiva Uribe-Echeverría, quien ocupa el cargo de notario, conservador y archivero en Quirihue.

El decreto Nº 113 para su nombramiento fue firmado por el ministro de Justicia el 23 de octubre pasado. Este acto llamó la atención respecto a otros procesos de designación, porque por lo general el trámite demora meses, pero este se completó en solo tres días hábiles.

El diputado Raúl Leiva, en conversación con El Mostrador, explicó su versión de los hechos: cómo llegó su hermana al puesto; si estaba enterado o no; y cómo sortea su vida política con la carrera notarial de sus familiares.

-¿Cómo llega su hermana al puesto de notaria titular de la Primera Notaría de San Miguel con asiento en la comuna de Lo Espejo?

-Ella participa de un concurso público debidamente regulado por la ley y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre nombramientos. Asume como Notaría Interina y el concurso para proveer el cargo se prorroga en 4 oportunidades, debido a la falta de participantes suficientes en el proceso. Finalmente, participan más de 150 abogadas y abogados, que son sometidos a pruebas de conocimientos específicos y habilidades que desarrollaron por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Diecinueve de ellos pasan esa etapa y luego solo 7 se habilitan luego de una entrevista psicolaboral para participar del concurso. En base a ello, la Corte de Apelaciones forma la terna. Luego, tal como señaló el ministro Cordero, un partícipe de la terna renuncia al concurso y otro había sido designado recientemente como notario en Copiapó. Es necesario hacer presente que la participación en concursos de comunas populares siempre se prorroga por la falta de postulante, al ser oficios poco atractivos por volumen de trabajo y ubicación. Tal como sucede en Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda y La Pintana.

-¿Usted estaba enterado?

-Me informaron su postulación, hice ver en su oportunidad lo complejo del vínculo por las elucubraciones que se podrían suscitar.

-¿Qué respuesta obtuvo? ¿Qué evaluación se hizo del caso?

-No puedo limitar las legítimas aspiraciones de desarrollo profesional de quienes integran mi familia.

-¿Qué puede decir de que varios familiares suyos se desempeñan en notarías? ¿Qué piensa de las críticas que acusan de nepotismo?

-Mi familia no puede hacerse cargo de mi participación en política, seguimos carreras paralelas y distintas. Mis familiares asumieron esas funciones muchos años atrás y cada vez que se ha tramitado un proyecto sobre la materia, como el que ahora está en el Senado, que Moderniza el Sistema Notarial y cambia la forma de designación, me he inhabilitado conforme establece la LOC del Congreso Nacional y el Reglamento de la Cámara, por tener parientes que ejercen tal función. En caso alguno he participado en la toma de decisiones, es un proceso reglado y abierto, por lo cual no se me puede imputar responsabilidad ninguna.