Presidente Boric saludó a manifestantes que llegaron a apoyarlo a La Moneda

A las 17:oo horas de este sábado comenzó la manifestación a favor del Presidente Boric. La convocatoria para celebrar el segundo año de gobierno, fue congregada por el colectivo Unidos por Boric y comenzó con números musicales sobre un pequeño escenario. Hasta la plaza de la Constitución llegaron centenares de personas cuyo objetivo era “dejarle en claro al Gobierno que no están solos”, dijo la coordinadora del colectivo, Gabriela Cortés.

A las 18:00 se asomó el mandatario por uno de los balcones. Luego, de unos minutos, bajó hasta la calle a saludar a sus seguidores y sacarse fotos. Subió a la tarima, desde donde habló a los manifestantes.

“Esta semana estuve recorriendo la región del Maule, cuando iba a lugares que muchas veces se sienten abandonados por el Estado, me di tiempo de conversar con esa gente… Me preguntaba al terminar el día; qué constituye la chilenidad, —de otro lado hay unos que dicen llamarse patriotas— ¿es la patria un sueño del futuro que tiene el pueblo? Lo que he visto recorriendo Chile es que en el seno del pueblo hay un deseo profundo por generar comunidad, recuperar espacios públicos…”.

Durante su discurso, entre otros temas, repasó algunas leyes promulgadas en este periodo, como el aumento del sueldo mínimo, el royalty a la gran minería que entrega recursos a las municipalidades, el costo cero en la salud pública, la ley TEA, entre otras iniciativas. Y repitió varias veces, la necesidad de sacar adelante la reforma de pensiones.