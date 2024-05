Analista político Miguel Ángel Fernández: el momento de José Antonio Kast “ya pasó”

El analista político Miguel Ángel Fernández aseguró que el momento peak del líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, “ya pasó”.

Recordemos que Kast estuvo en el blanco de las críticas del oficialismo y la oposición tras tratar al Presidente Gabriel Boric de “travesti político” en un encuentro de ultraderecha, organizado por Voz en España y donde también estuvo presente el presidente de Argentina, Javier Milei.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el académico señaló que el momento de Kast, “como lo dijo un colega mío hace poco, ya pasó, porque en el momento máximo que tuvo, donde realmente parecía que era el liderazgo único dentro de la centro derecha, no aprovechó la oportunidad, terminó mostrando mala gobernabilidad, terminó con muchos problemas al interior del propio consejo y termina perdiendo el plebiscito de salida”.

“A raíz de eso, nace esta ala a la derecha de él, se lo podría decir, con el Team Patriota, con el movimiento que está formando el senador Rojo Edwards, pero cuando uno mira eso, la posición de José Antonio Kast no es muy cómoda, porque es muy distinto competir, por ejemplo, con Sebastián Sichel, que competir con Evelyn Matthei”, agregó.

“Ya no tiene el factor de novedad, no tiene el factor de partido nuevo, no tiene el factor hegemónico que en algún momento logró, muy corto, pero que logró posterior al rechazo, y en ese sentido, la posición de José Antonio Kast en las encuestas, aún cuando es estable, no es proyectable, pensando no solamente en la primera vuelta, sino también en la segunda vuelta”, cerró.