Álvaro Elizalde y reforma de pensiones: “Si no se aprueba va a ser un drama para los pensionados”

El ministro Secretario General de la Presidencia se mostró optimista con las reformas propuestas por el Gobierno, en especial a la luz de los resultados del fast track legislativo en materia de seguridad.

“El gobierno ha presentado múltiples iniciativas para mejorar la calidad de vida de las personas. Algunas han sido aprobadas, otras no. Las que están pendientes tenemos que destrabarlas porque finalmente eso le da mayor legitimidad al sistema político”, señaló en Canal 13.

En ese aspecto agregó que las trabas vienen por la conformación del sistema político actual. “Es evidente que tenemos un nivel de atomización como no habíamos visto en nuestra historia republicana, al menos reciente. Hay más de 20 fuerzas políticas con representación parlamentaria, muchos proyectos personales que ni siquiera representan alguna idea de carácter más colectivo. Y por eso se ha planteado la necesidad de generar incentivos para enfrentar la atomización. Y así se generen mejores condiciones para que tengamos acuerdos que sean positivos para el país”.

En la reforma del sistema político, dijo, que el rol fundamental es de los propios partidos.

“Nosotros podemos acompañar, contribuir a los acuerdos, pero obviamente son los actores políticos los que tienen que generar estos entendimientos. Estamos llenos de proyectos personales, tenemos que recuperar el sentido de la política como un espacio de debate y de ideas, donde la ciudadanía se pronuncie respecto de los distintos proyectos del país y en la medida que le satisfaga, lo sigue apoyando. Por eso, como gobierno hemos señalado que nos parece que es una reforma necesaria que se tiene que impulsar con los mecanismos adecuados, teniendo a la vista la experiencia comparada que existe al respecto. Pero eso no puede significar postergar cambios o reformas sociales”, explicó.

Y entró directamente a la reforma del Sistema de Pensiones. En ese sentido, destacó que existen principios de acuerdo en introducir mayor competencia al sistema, lo que se traduce en mayor rentabilidad, pero agregó que esto debería poner en el centro a las personas. “Establecer condiciones para que los independientes puedan cotizar y de esa manera no queden en la completa desprotección, en fin, hay una serie de materias donde se han ido construyendo bases de entendimiento”.

Respecto al tema de la cotización fue enfático.

“¿Cómo se evalúa un sistema de seguridad social? En si protege o no adecuadamente a las personas cuando enfrentan una contingencia que afecta su capacidad de mantenerse: una enfermedad, el desempleo, la vejez, por citar sólo algunos ejemplos. Además, el sistema de seguridad social vinculado a las pensiones, debe ser evaluado por el monto de las pensiones. Las pensiones en Chile son muy bajas, se resuelve parte del problema con la contribución que hace el Estado a través del Pilar Solidario, pero el Pilar Contributivo no genera pensiones a la altura de lo que merecen los pensionados. Literalmente no llegan a fin de mes”.

Destacó que el proyecto del Gobierno plantea una fórmula que se hace cargo del aumento de las pensiones ahora y no en 30 o 40 años más. La idea es que “los que están a punto de pensionarse también vean que sus pensiones van a ser incrementadas y que en el largo plazo vayamos consolidando un sistema que otorgue mejores pensiones para todos”, agregó.

Consultado por la falta de acuerdos en torno a la cotización adicional, señaló que el Gobierno actúa con enorme flexibilidad “y vamos a seguir dialogando y dialogando para generar acuerdos. Y esa ha sido la actitud que hemos tenido desde el primer día en todas las materias. Por eso, pese a estar en minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, tenemos récord de leyes aprobadas. Precisamente porque el Gobierno ha producido el diálogo. Dicho lo anterior, si no se aprobara una reforma de pensiones, no va a ser un drama para el Gobierno o para la oposición, va a ser un drama para los pensionados. Son ellos los que van a pagar el costo”.

Fast track legislativo

Asegura que ve buena voluntad en algunos parlamentarios con el avance que pueda tener en el Congreso el fast track en materias de seguridad que considera 32 proyectos de ley. Además, detalló que ve posible la aprobación de proyectos, de aquí a septiembre como la creación del Ministerio de Seguridad o la iniciativa que sanciona con mayores penas la reincidencia de delitos.

“Tenemos hasta la fecha 55 leyes de seguridad aprobadas. Eso es un real récord. Y si uno revisa la lista son leyes muy importantes. Destaco por ejemplo la que entrega herramientas para perseguir al crimen organizado. Son técnicas especiales de investigación. La norma de narcotráfico, la de robo de madera, la que establece penas más altas para los que cometen delitos utilizando a menores, delitos informáticos… La lista es tan larga. Además, tenemos que seguir la ruta del dinero, el blanqueamiento, para ello tenemos que contar con una legislación a la altura”. cerró.