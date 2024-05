El llamado de la UDI al Partido Republicano: “La unidad tiene que ser hasta que duela”

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, se pronunció hoy sobre la creciente tensión entre Chile Vamos y el Partido Republicano debido a la falta de acuerdos para definir candidatos únicos en las próximas elecciones municipales y regionales de octubre. La situación ha generado una serie de declaraciones cruzadas entre los partidos de la oposición.

En conferencia de prensa, Hoffmann enfatizó que “la unidad no puede ser cuando tú quieres o cuando te convenga. Nosotros hemos hecho un llamado a que ojalá podamos llevar candidatos únicos en la municipal y en las gobernaciones”. Añadió que “no es verdad que después de la elección los que pasen a segunda vuelta puedan aunar toda la fuerza opositora en un mes. Es muy difícil”.

La exdiputada de la UDI hizo un llamado al Partido Republicano a buscar una unidad “seria y en todos los aspectos”, argumentando que no se puede desaprovechar la oportunidad de enfrentarse juntos a los “malos” gobiernos de izquierda. “La unidad tiene que ser hasta que duela y tiene que ser en serio. No solamente unidad en lo que uno quiere y en lo que uno no quiere”, subrayó.

Sobre la selección de candidatos, Hoffmann destacó que Chile Vamos priorizará la elección de candidatos, independientemente de su afiliación política. “Lo que realmente importa es que sean los mejores candidatos”, afirmó la líder gremialista. También mencionó comunas donde el Partido Republicano tiene candidatos competitivos, como Valparaíso. “El candidato independiente del Partido Republicano es un candidato muy competitivo, como lo es también el candidato del PDG, y por lo tanto yo no creo que Chile Vamos tenga que omitirse. Eso es un error”, insistió.

Cabe mencionar que, en el marco de las negociaciones municipales, desde el Partido Republicano impulsaron dos nuevas cartas para la Región de Valparaíso. Se trata del vicepresidente del club de fútbol Santiago Wanderers, Rafael González, y la ingeniera agrónoma Antonella Pecchenino. Con ambas opciones esperan arrebatarle la alcaldía de Valparaíso a Jorge Sharp (Ind.) y la de Viña del Mar a Macarena Ripamonti (RD), respectivamente. Los postulantes, dijeron desde el partido de José Antonio Kast, surgen ante la indefinición de nombres de la derecha para la zona.

Además, la semana pasada, la tienda liderada por Arturo Squella, junto con Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano, criticaron a Chile Vamos por los problemas surgidos en ciertas comunas. La controversia aumentó cuando la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, declaró que el exministro Jaime Bellolio (UDI) no sería el candidato de su partido para la alcaldía de Providencia.

Finalmente, Hoffmann remarcó que “Chile Vamos debe estar detrás de cualquiera de los candidatos que puedan llevarnos a la victoria en Valparaíso”. Expresó su esperanza de que durante la semana se concreten acuerdos en varias comunas donde se han identificado “buenos” candidatos.