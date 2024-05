Diputada Mercedes Bulnes informa que tiene cáncer: seguirá con su labor legislativa

La diputada independiente con cupo del Partido Revolución Democrática por el Maule, Mercedes Bulnes, informó a través de redes sociales que fue diagnosticada con cáncer y que se someterá a quimioterapia.

“Hoy quiero compartir con todos ustedes algo muy personal. Se me diagnosticó un cáncer. Esto quiere decir que voy a tener que enfrentar la quimioterapia, como he enfrentado tantas cosas difíciles en mi vida, junto a mi marido”, dijo la parlamentaria a través de un video.

La diputada destacó su compromiso con su región y su país, afirmando que su diagnóstico no afectará su dedicación al trabajo por la justicia, la igualdad y los derechos de todos. “Voy a seguir trabajando como lo he hecho siempre. Tengo fuerza y energía para hacerlo. Estoy segura que vamos a salir adelante”, añadió.

“No es el primer desafío que he enfrentado en mi vida. No es el peor. Y ciertamente voy a salir adelante. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que mucha gente me ha manifestado y por el apoyo que estoy segura voy a recibir de todos y todas”, complementó.