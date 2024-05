Defensa de Daniel Jadue apunta a Jorge Sharp en caso farmacias

Durante la segunda jornada de la audiencia de formalización de cargos contra el alcalde Daniel Jadue (PC), el abogado defensor del jefe comunal de Recoleta, Ramón Sepúlveda, hizo alusión a las declaraciones de otros alcaldes miembros de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), destacando especialmente las palabras del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte acusa a Jadue y otros siete imputados de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, relacionados con la compra y venta de insumos durante la pandemia de Covid-19 por parte de la Achifarp, de la cual Jadue es representante legal.

El miércoles, durante la primera audiencia, la Fiscalía solicitó al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago imponer la medida cautelar de prisión preventiva contra Jadue. El juicio se ha extendido hasta este jueves y se espera que concluya este viernes.

Durante la audiencia de hoy, la Fiscalía presentó testimonios de los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina (Renovación Nacional); de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD); y de Valparaíso, Jorge Sharp (independiente), quienes formaron parte de la directiva de Achifarp. Codina fue el segundo vicepresidente, Cuadrado se desempeñó como secretario general y Sharp ejerció como tesorero.

“No digo que lo persigan, pero…”

En su declaración ante la Fiscalía, Sharp aseguró: “En mi calidad de tesorero, yo no tenía acceso a las cuentas bancarias (…) El que contrataba a los asesores y secretarios ejecutivos era -tengo entendido- el alcalde Jadue”.

Sin embargo, el abogado defensor de Jadue, Ramón Sepúlveda, afirmó durante la audiencia: “La Fiscalía, con base en un prejuicio, que esto (la Achifarp) era un juguete del alcalde de Recoleta, ha olvidado a todos los demás directores. Los cita a declarar, comparece el tesorero que tiene responsabilidades administrativas en escrituras públicas”.

En palabras del defensor del edil recoletano, el alcalde Sharp dice: “‘Yo nunca supe nada, nunca hice nada, no es mi responsabilidad’, y la Fiscalía dice: ‘Okey, no hay que perseguir personalmente a ese director’. No digo que lo persigan, (pero) no podemos señalar que el alcalde Jadue todo lo sabía, todo lo hacía y hacerlo responsable de cada una de las actuaciones de esta asociación”.

Por su parte, el abogado querellante Daniel Martorell, representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), subrayó que “la corrupción no tiene color político”. Al recordar el caso de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, también formalizada por delitos de fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público, Martorell destacó que “las decisiones del Consejo son estudiadas rigurosamente desde el punto de vista profesional y nunca se contaminan con razones de carácter político”.

La audiencia de formalización de Daniel Jadue continuará mañana, viernes, a las 9:00 horas, con lo que sería la tercera y última jornada de este proceso judicial.