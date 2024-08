Lautaro Carmona: al hablar de “dictadura de Maduro, están blanqueando la dictadura de Pinochet”

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se refirió a lo que ocurre en Venezuela, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) -órgano chavista- ratificara la continuidad de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio pasado, en medio de acusaciones de fraude.

Recordemos que desde el PC chileno han defendido el régimen de Maduro, lo que ha sido criticado por parlamentarios y personeros oficialistas, diciendo que no están actuando como alianza de Gobierno. En ese contexto, Carmona, en conversación con el diario La Tercera, dijo que “las alianzas tienen que ver directamente con la construcción de colaboraciones de fuerza en la perspectiva de lograr ser mayorías que hagan avanzar una propuesta programática que sea de interés”.

Sobre el apoyo a Maduro, indicó que “voy a asumir que hay un cuestionamiento a tener una relación con el Partido Comunista por parte de una conclusión de otro partido. Ese ya no es mi responsabilidad. O sea, yo no puedo determinar que otro partido, así como otro partido no puede determinar qué piensa mi partido, yo no puedo invadir un espacio que es propio de otro”.

“Si eso consideran que es causa mayor que permitir que el proceso de batallas democráticas siga adelante, bueno, allá ellos y se lo explican al país. No es mi tema. Por tanto, yo estoy en eso muy, muy tranquilo”, agregó.

También dijo que al hablar de “dictadura” de Nicolás Maduro, los críticos “están blanqueando la dictadura de Pinochet. Están blanqueando monstruosidades humanas para controlar política en un país, y luego, la fundación del sistema neoliberal, que una repercusión de eso es en él. Están blanqueando eso. Entonces, por favor, cada cosa tiene su espacio y su lugar. Yo no soy de los que van a salir a ser representantes de otro país, en este caso de Venezuela. Pero sí del mío, y cuando me hablan de dictadura, y yo sé lo que es la dictadura en mi país, sí puedo hablar”.

“Todo atropello a los derechos humanos allí en Venezuela o en otro lugar va a contar con nuestra crítica, con nuestro repugno, con nuestra opinión contraria, siempre”, cerró.