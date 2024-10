Casi 900 días sin respuesta: Contraloría abre sumario por permisología en Consejo de Monumentos

Una serie de irregularidades en el proceso de tramitación de solicitudes que recibe el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) detectó la Contraloría General de la República (CGR), luego de una auditoría efectuada al período enero de 2022 y mayo de 2024.

Se trata de múltiples casos pendientes de trámite. Por ejemplo, tras analizar la base datos “Gestor Documental CMN”, la Contraloría advirtió que de 18.540 solicitudes para autorizar la intervención de monumentos históricos, santuarios de la naturaleza, zonas típicas o pintorescas, de prospección y/o excavación arqueológica y paleontológica, existen 3.752 casos pendientes al 31 de mayo de 2024. Según el informe del ente contralor, de ese total, 1.395 corresponden a requerimientos de 2022; 1.652 de 2023 y, 705 de este año.

Igualmente, se comprobó que de los 18.540 requerimientos ingresados entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de este año, 2.532 corresponden a solicitudes relacionadas con obras públicas. Así, se advirtió que 704 de ellas no habían sido contestadas por el CMN, incluyendo algunas que llevaban hasta 878 días sin respuesta.

Sobre este punto, la Contraloría indicó al servicio el deber de elaborar y formalizar un manual de procedimientos que establezca directrices para la mejor atención de las solicitudes, debiendo informar a CGR sobre esto en un plazo de 60 días. Además, el organismo de control iniciará un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas en los hechos señalados.

Ministro Montes: “Está bien que lo haga”

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, respaldó la intervención de la Contraloría, señalando que su acción permitirá mejorar la transparencia en el funcionamiento del CMN.

“Efectivamente, y está bien que lo haga porque eso va a obligar a transparentar y a exigir que esto funcione de otra manera, nos pareció muy bien que la Contraloría interviniera de esa manera”, afirmó el secretario de Estado en diálogo con La Tercera.

El titular del Minvu reconoció que retrasos en trámites similares también afectan a su ministerio, poniendo como ejemplo los problemas con las conexiones eléctricas en viviendas ya construidas. “Nosotros también tenemos esto en la cuestión eléctrica por ejemplo, la conexión, esto con el empalme y todo el sistema eléctrico, en algunos casos se demora diez meses, las casas construidas, terminadas, no le pagamos los subsidios a las empresas”, explicó. Y agregó que están trabajando para acortar los plazos, pero que algunas demoras son estructurales.

“El análisis de un estudio de impacto ambiental se puede demorar un año”, recalcó el ministro Montes.

Desde el Consejo de Monumentos Nacionales señalaron que los hallazgos de la auditoría de la CGR “responden al mismo diagnóstico que nos ha llevado a hacernos cargo, estructuralmente, de la modernización y aumento de eficiencia del CMN y su secretaría técnica”. Desde el ente estatal también mencionaron las medidas que se han implementado, como el convenio con la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda en 2023 y las modificaciones al Reglamento de Excavaciones que se han presentado a la Contraloría.

Otros hallazgos

El informe de la II Contraloría Regional Metropolitana constató varias otras situaciones que implican falta de control. Entre ellos, casos en los que el nombre del requirente registrado en el “Gestor Documental CMN” no coincide con la información del ingreso. Asimismo, hay otros en los que no se acompañó la solicitud respectiva, hubo omisión del acta de sesión correspondiente y requerimientos respecto de los cuales no se acompañó ningún antecedente. Al respecto, la Contraloría planteó que dichas inconsistencias “no se ajustan a los principios de eficiencia, eficacia y control”, agregando que la falta de antecedentes atenta con la buena ejecución en la tramitación de los requerimientos. Dicho punto también deberá incorporarse en el sumario.

La auditoría también determinó un total de 21 perfiles de acceso al sistema Gestor Documental de la entidad, 14 de los cuales no cuentan con una descripción formal ni tampoco del nivel de acceso a la información que los usuarios tienen, lo que va en contra de lo establecido en el manual de procedimientos de dicha plataforma.

También se detectó que el servicio no tiene matrices de gestión que establezcan un ordenamiento entre los diferentes perfiles existentes en el sistema de información y los cargos que desempeñan los funcionarios involucrados en la gestión de obras públicas.

Por otra parte, se verificó igualmente que, en materia de dotación, el CMN no cuenta con una nómina que identifique los cargos por funcionario, por lo que no fue posible validar el número real de profesionales como arqueólogos, arquitectos, antropólogos, entre otros, que realizan las funciones necesarias para atender las solicitudes ingresadas.