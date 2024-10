Libertad en internet disminuyó a nivel mundial por decimocuarto año consecutivo

La libertad de uso de internet a nivel mundial disminuyó por decimocuarto año consecutivo, según el último estudio ‘Freedom on the Net 2024: The Struggle for Trust Online’, realizado por Freddom House y difundido junto a Actualidad Jurídica, El Blog de DOE, que analizó a 72 países (lo que equivale aproximadamente al 86% de los usuarios de internet en el mundo) y que por primera vez incluyó a nuestro país en la medición.

En el informe de 2024, la libertad de expresión se vio amenazada con penas de prisión extrema y con aumento de la violencia. Chile, por su parte, fue el país con mejores resultados en la Región y el tercero a nivel mundial.

El informe analiza la facilidad con que las personas pueden acceder al internet, si existe censura y se restringen sus derechos fundamentales de libertad de expresión y privacidad.

“Para los 72 países se publica un informe individual que ofrece un análisis en profundidad del estado de la libertad de internet dentro de cada país. Los responsables políticos, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado utilizan nuestros informes nacionales para identificar los retos más urgentes para los derechos en línea en la actualidad y las oportunidades para ampliar las libertades en internet”, explicó Jennifer Brody, directora adjunta de Freedom House.

Por su parte, Vladimir Cortés, Director de LATAM Digital Action, destacó los principales hallazgos del estudio. “Hoy estamos enfrentando retos y deterioros, se está viendo una erosión del espacio cívico y de la posibilidad de que las personas, usuarias, periodistas y defensores de derechos humanos, puedan ejercer sus libertas y derechos si ser perseguidas o detenidas. Incluso, con riesgo de sufrir asesinatos”, aseguró el también Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fue uno de los panelistas en el lanzamiento de los resultados realizado en dependencias de Telefónica Chile.

Danielle Zaror, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y autora de la medición en nuestro país, destacó que “Chile es un país suficientemente libre, donde puedo realizar este tipo de investigaciones sin que mi vida o la de mi familia corra riesgo, algo que no ocurre en el resto de la Región. El panorama político de la elaboración del informe en Chile, destaca que nuestro país cuenta con una democracia estable, con derechos y libertades en expansión, donde las preocupaciones actuales incluyen la corrupción y el malestar vinculado a las disputas por la tierra con el pueblo indígena mapuche. Por otra parte, Chile es líder en acceso a internet, con velocidades para conexiones en línea fija entra las más rápidas del mundo. Además, se convirtió en el primer país de América Latina en implementar una red de quinta generación (5G) para móviles”.

Además, recalcó que Chile está preparado para enfrentar variables de interrupción de conectividad, “tanto por desastres naturales o incendios catastróficos, además, con precios de servicio abordables y con un mercado competitivo para el servicio. En materia de bloqueo de plataformas, sólo se restringen plataformas de juegos de azar. Por otra parte, el contenido político, social y religioso no está sujeto a eliminación generalizada ni a otras restricciones, también los intermediarios no enfrentan responsabilidades indebidas por dar opiniones expresadas por terceros”.

Finalmente, Pedro Ramírez, Director de CIPER Chile, valoró que “hoy existe una diversificación de líneas editoriales y es muy bueno para el periodismo porque nos permite combatir de mejor manera la información falsa, hay más opciones para informarse de la que teníamos hace 10 años o 12 años”. Además, agregó que “la información circula gratuitamente y con un mayor acceso a la información debido a los celulares, lo que también es un riesgo por la modificación de las líneas editoriales producto de las encuestas. Podemos tener medios que cambien radicalmente sus líneas editoriales por lo que las audiencias quieren escuchar y eso es periodismo de baja calidad, porque es dar a las personas lo que quieren y no lo que realmente está sucediendo”.