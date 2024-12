Isidoro Quiroga será formalizado por estafa en la venta de salmonera Australis a gigante chino

La fiscal Constanza Encina, de la Fiscalía Oriente, decidió formalizar al empresario Isidoro Quiroga por estafa, en la investigación relativa a la venta de la salmonera Australis al grupo chino Joyvio. Los chinos pagaron US$ 921 millones en 2019, pero hace dos años presentaron una querella, acusando que en el proceso de compra Quiroga y el directorio les ocultó información.

El caso está en arbitraje hace casi dos años, pero en paralelo avanza la querella y el Ministerio Público ahora decidió formalizar la indagatoria ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Joyvio acusa a Quiroga de haber ocultado graves problemas de sobreproducción de salmón en el due diligence (que hizo José Gago, ex CEO de Pesca Nova Chile) a la hora de negociar la venta a la empresa china Joyvio para alcanzar un precio más alto, por lo cual acusan ser víctimas de una estafa, pidiendo que se deje sin efecto la venta y que Quiroga les devuelva los US$ 921 millones que pagaron, además de otros US$ 300 millones por daños y perjuicios. Cabe recordar, además, que el problema de sobreproducción hizo que Australis enfrentara multas de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por más de US$ 70 millones y que la empresa se autodenunció por las infracciones.

La ofensiva de los chinos la lidera un grupo de abogados que encabeza Alberto Eguiguren e incluye a Jorge Bofill y Gabriel Zaliasnik. El grupo chino Joyvio pertenece al conglomerado Legend Holdings, que también posee, entre otras empresas, a Lenovo.

Sin embargo, la defensa de Quiroga es tajante en señalar que “la administración china fue informada expresamente, de manera clara y directa, de la existencia de casos de sobreproducción por la administración local”.

Australis sostiene que los correos y documentos son una foto sin contexto y que hay que mirar toda una serie de eventos que venían ya sucediendo desde 2016, afirmando que el anexo en el acuerdo de venta es engañoso y “no cuenta la película entera”, pues recién a mediados de 2021 se dieron cuenta de que el problema no era aislado, en uno o dos centros de producción, sino algo sistemático, que venía de años y que lo ocultaron. Y aseguran que los más de 100 correos que ellos eventualmente presentarán son “contundentes y lapidarios”.

El abogado de Quiroga, Juan Domingo Acosta, dice que si la audiencia de formalización efectivamente se concreta, permitirá “someter la causa al control judicial”, agregando que “con la formalización tendremos claridad sobre los hechos precisos que la fiscalía pretende imputar y se establecerá un plazo de investigación para impedir que la causa se siga alargando”.

Acosta adelantó que han decidido solicitar el sobreseimiento definitivo y total de la causa, “porque nos resulta incomprensible el actuar de la fiscalía y queremos someter el asunto al juicio imparcial de los tribunales de justicia”.

Además, revela que hace un par de semanas la fiscal a cargo de la causa le manifestó al tribunal por escrito que para ella no era posible determinar si los querellantes o los querellados tenían razón sin revisar una serie de cuentas de correo electrónico. Agrega que el tribunal concedió la autorización, pero antes de que se realizara la diligencia, “la fiscal nos comunicó este viernes en la tarde que estaban considerando formalizar a algunos querellados por algunos de los delitos imputados. Y al día siguiente, sin mediar una solicitud de audiencia ni resolución judicial, ya nos estaban llamando desde los medios para confirmar si esto era efectivo. Esto nos lleva a pensar que se trata de una causa política y mediática inventada por Joyvio para forzar un acuerdo, y que las decisiones de la Fiscalía, en los hechos, lamentablemente están siendo funcionales a esa estrategia”.

Asimismo, dijo que “los antecedentes para obtener el sobreseimiento definitivo se van a exponer en la audiencia correspondiente. Hemos consultado a una decena de expertos muy destacados en materias penales y ambientales que concluyen que incluso si los hechos relatados en las querellas fueran ciertos, que no lo son, aquí no habría delito alguno”.

Acosta asegura, en ese sentido, que la carpeta fiscal contiene cientos de comunicaciones, decenas de testimonios e informes que desmienten completamente las acusaciones de las querellas y termina recordando que ninguno de los tribunales extranjeros en los que Joyvio ha desplegado su estrategia ha dado lugar a sus pretensiones, recordando que el 3 de diciembre pasado el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales condenó al grupo Joyvio a pagar £1.200.000 (más de US$1.500.000) a Isidoro Quiroga Moreno y otros en abono por las costas del juicio en Londres.

La batalla entre los controladores chinos de Australis y el empresario Quiroga se está convirtiendo en una que podría terminar entrando en el panteón de los escándalos de negocios en Chile, un lugar donde compartiría la lista en que están el Caso Cascadas, la colusión del papel (CMPC), La Polar y Chispas, entre otros. Las acusaciones van y vienen, y cinco de los abogados más poderosos de la plaza son protagonistas del caso.

