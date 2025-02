Ministra Jara: PC la incluye en Comisión Política en medio de rumores sobre candidatura presidencial

Por voto mayoritario y tras un “debate intenso”, como sostuvo el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, el Partido Comunista eligió a quienes encabezarán su Comisión Política compuesta por 18 miembros, entre ellos, la actual ministra del Trabajo, Jeanette Jara.

Carmona destacó al cierre del XXVII Congreso de la colectividad política, a través del diario El Siglo, que se trató de una jornada de debate serio y profundo, donde se “llegó a una conclusión no improvisada, sino muy intercambiada. Hubo aportes, miradas distintas, como es lógico en una discusión como esta”.

Los integrantes electos para encabezar la Comisión Política del partido fueron Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, Cinthy Miskulini, Juan Andrés Lagos, Daniel Núñez, Camila Vallejo, Karol Cariola, Javier Albornoz, Guillermo Salinas, Daniel Jadue, Karen Palma, Daniela Serrano, Rebeca Gaete, Patricia Coñomán, Daniel Garrido, Óscar Aroca, Eric Campos y Jeannette Jara.

En la oportunidad, el timonel del partido destacó la incorporación de la jefa de la cartera que llevó adelante la recién aprobada reforma de pensiones. “Hay integraciones que son significativas, por ejemplo, la ministra Jeannette Jara”, sostuvo, junto a la dirigenta indígena Patricia Coñomán, la dirigenta municipal Rebeca Gaete y el dirigente de la CUT Eric Campos.

Tras el cierre de la jornada y de cara a los próximos plenos del partido en marzo próximo, el PC definirá la plantilla parlamentaria y una eventual candidatura presidencial.

Candidata del PC

A propósito de una eventual candidatura presidencial de la ministra Jara, a raíz de su destacado rol en la aprobación de la reforma de pensiones, la jefa de la cartera del Trabajo reiteró durante esta jornada que aún no ha conversado con su partido al respecto y que su preocupación actual es la implementación del proceso de transformación del sistema previsional.

“Nosotros tenemos que hacerlo de la forma correcta. Así que me encantaría poder cumplir esa tarea (aunque) eso igual depende de si sigo contando o no con la confianza del Presidente. Pero yo tengo toda la disposición para seguir en la implementación. Esto es muy importante. Por lo menos yo así lo siento”, aseguró la ministra Jara en diálogo con el noticiero de Chilevisión.

Ante la insistencia respecto a transformarse en la carta del PC en las próximas presidenciales, la ministra Jara aseguró que eso aún no se ha discutido al interior del partido y que sería de “mal gusto” autoproclamarse.

“No actúo en base a la ficción. No respondo en base a la ficción. No me pongo en esas situaciones. No hago especulación”, cerró la ministra del Trabajo.