Caso Convenios: Diego Ancalao deja la cárcel tras pago de fianza y advierte a la “casta política”

Luego de permanecer un año, seis meses y cinco días en prisión preventiva, Diego Ancalao dejó la tarde del lunes el complejo penitenciario de Alto Bonito en Puerto Montt, tras el pago de una fianza que le permitió cambiar su medida cautelar a arresto domiciliario nocturno en Temuco.

Ancalao, primer imputado por el caso Convenios en la Región de Los Lagos, es investigado por la Fiscalía por el delito de lavado de activos.

El abogado defensor Miguel Narváez depositó a las 09:00 horas de ayer la caución fijada el pasado 23 de enero en la cuenta del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, lo que permitió su liberación.

Tras abandonar el penal, Ancalao se dirigió al Terminal de Buses de Puerto Montt para viajar a Temuco y fue abordado por el diario El Llanquihue, donde denunció haber sido encarcelado por razones políticas y raciales.

“La realidad fue muy brutal para mí, completamente brutal. La prisión política que yo sufrí es solamente por cuestiones raciales, por cuestiones de sesgo político, de ambiciones de poder. Y como dijo un preso que estaba ahí, a Ancalao lo metieron preso porque es un mapuche que piensa por sí solo”, aseguró.

El expresidenciable afirmó que internos y excompañeros de módulo reunieron $1,5 millones para costear su fianza.

“Me impacta profundamente el cariño de los presos. Ahora que estoy afuera, me doy cuenta de que no es normal eso que ocurrió. Yo nunca me imaginé que los presos iban a empezar a juntar plata para sacarme”, expresó.

Ancalao insistió en que fue encarcelado no por los hechos, sino por su condición social, política y étnica, reiterando que las pruebas demostrarán su inocencia.

“A mí me han mantenido preso por mi condición social, política y étnica, no por los hechos, porque los hechos demuestran mi inocencia. Por lo tanto, yo tengo la obligación de llegar hasta las últimas consecuencias, no solamente para el juicio oral, sino para que paguen los que aplican la justicia de mala forma”, sostuvo.

El excandidato presidencial recalcó que no eludirá el proceso judicial y que su intención es enfrentar a la “casta política”, a la que acusó de abusar del poder en nombre del pueblo.

“Ahora que yo salí, salí a enfrentar a esa casta política que abusa del poder para beneficios privados y particulares en nombre del pueblo, pero mantienen a los pobres presos, a los indígenas presos, los que no tienen el poder para defenderse por sí mismos”, sentenció.

Ancalao fue formalizado el 5 de agosto de 2023 en el marco del caso Convenios, uno de los escándalos de corrupción que ha remecido al país, donde diversas fundaciones y autoridades han sido investigadas por transferencias irregulares de recursos públicos. Ahora, con la libertad bajo fianza, deberá seguir enfrentando el proceso judicial mientras cumple arresto domiciliario nocturno en Temuco.