Ministra Tohá tras denuncia en contra de Durán: “Si el acusado es autoridad, es aún más grave”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó la acusación por abuso sexual en contra del diputado Jorge Durán (RN): estableció que una acusación de violación “es un delito gravísimo”, y que resulta aún más grave cuando el acusado es una autoridad pública.

El Ministerio Público abrió una investigación contra el parlamentario por el distrito n°9 luego de que su expareja, Macarena Villablanca, lo denunciara ante la Policía de Investigaciones (PDI) durante horas de la madrugada.

La víctima acusa que Durán la invitó a su domicilio en Colina durante la noche del sábado 8 de febrero, tras lo cual la dirigió a su dormitorio y posteriormente obligó a mantener relaciones sexuales. Por instrucción del ente persecutor la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI llevará a cabo las diligencias necesarias para establecer los hechos.

“Nadie en Chile puede poner en discusión que una acusación de violación es algo grave. Es un delito gravísimo, nuestra legislación así lo reconoce y si la persona acusada además tiene un rol de autoridad, esto es aún más grave. Ciertamente lo tomamos con la mayor gravedad”, aseveró Carolina Tohá desde una actividad en Parquemet. Instancia en la que abordó la idea de que las personas formalizadas deberían dejar de recibir su dieta.

“En el caso de los parlamentarios o de las autoridades públicas, ese no es cualquier trabajo, es un trabajo de representación ciudadana, es un trabajo de de responsabilidad pública y por lo tanto es totalmente razonable hacerse la pregunta de si no debería ser más alto el estándar en ese caso. Es un debate que debe dar en primer lugar en el Parlamento”.

En esa línea, y consultada sobre una posible suspensión de su cargo, estableció que sólo es en sede judicial donde se pueda resolver esa decisión.

Asimismo la titular de Interior aseguró que tanto denuncias, causas judiciales, desafueros y acusaciones de este tipo son “un golpe para la ciudadanía”.

“Para una persona que elige una autoridad y ver que después está investigada por una causa penal, creo que para todos es un shock, pero yo invitaría a hacer una reflexión. En el pasado no sabíamos de parlamentarios formalizados o desaforados con frecuencia”.

Durán y su denunciante enfrentan sus relatos

En tanto el propio diputado de Renovación Nacional salió al paso de la imputación en su contra. A través de una declaración pública Durán no sólo negó haber violado a Villablanca, sino que denunció ser víctima de extorsión por su parte.

En su relato, ambos se habrían juntado durante la noche del viernes pasado en una reunión con otras personas, tras lo cual habrían mantenido relaciones consentidas en circunstancias en que ambos dieron por terminada con anterioridad su relación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Duran (@diputadojorgeduran)

“Posteriormente, al aclarar que nuestra relación sentimental no se reanudaría, mi ex pareja comenzó a exigirme una suma de dinero, alegando que, de no acceder a sus demandas, yo sería el más perjudicado“, acusó Durán.

A lo anterior añadió que “tras descubrir que había utilizado sin autorización una de mis tarjetas de crédito, el lunes por la noche procedí a realizar la denuncia correspondiente por extorsión y robo ante Carabineros”. A lo que en respuesta su expareja habría interpuesto la denuncia.

Renovación Nacional, en tanto, confirmó este martes que, tras conocer la denuncia por abuso, se pusieron los antecedentes a disposición del Tribunal Supremo de la colectividad.

Las imputaciones de Durán, por su parte, fueron igualmente refutadas por Macarena Villablanca, afirmando que tal extorsión sólo correspondería al pago de boletas pendientes por labores de community manager.

“Yo le estaba pidiendo que me pagara las boletas pendientes porque yo le manejaba las redes sociales. Están las pruebas, están las publicaciones que están arriba de sus redes sociales”, afirmó,

En esa linea lamentó la respuesta de Durán, expresando que “me da lata que esté inventando cosas, mintiendo. Porque en realidad al final la verdad va a salir a la luz. Yo tengo los medios de prueba de que yo sí trabajé y que sí me debía plata”.

Además señaló que la denuncia no fue realizada previamente por miedo: acusó que el diputado la tenía amenazada desde antes de los presentes hechos. “Él siempre me dijo que yo era la polola de un diputado, que tenía que comportarme como tal”, asegurando también que “tenía miedo a salir de ahí, sentía que era como la mafia. Como que no podía salir de esta relación en la que estaba porque Jorge me tenía amenazada con que iba a destruir mi vida y la de mi familia. Me lo repitió muchas veces”.