Achicar el Estado “sin motosierra” y Ley Reservada del Litio: las apuestas presidenciales de Vlado

Fue el primer precandidato presidencial proclamado por un partido del oficialismo, el Partido Liberal (hoy parte del Socialismo Democrático), con miras a las elecciones de 2025. Aunque se consideró una decisión apresurada, el diputado Vlado Mirosevic (37) ya cuenta con un equipo programático de más de 100 expertos, dirigido por el abogado Rodrigo Rettig, que trabaja en sus propuestas, mientras la coalición gobernante sigue a la espera de la última palabra de Michelle Bachelet.

Las encuestas no lo favorecen. Lo reconocen en el equipo del diputado por la Región de Arica y Parinacota y expresidente de la Cámara, pero esto no ha sido impedimento para dar a conocer los detalles del programa “Nuevo Pacto por el Bienestar”, con el que busca llegar a La Moneda, sobre todo en momentos en los que la derecha ya cuenta con varios aspirantes definidos. Entre estos, Evelyn Matthei (Chile Vamos), José Antonio Kast (Partido Republicano) y Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario).

Es con estos últimos, Kast y Kaiser –debido a su cercanía con las ideas del presidente argentino Javier Milei, aunque en la interna liberal perciben que Matthei lo hace de manera más sutil–, con quienes el equipo de Vlado marca el principal contraste. Y es que la primera carta jugada por Mirosevic –quien en 2009 postuló fallidamente al Congreso como “el diputado de Piñera”– arrebató a la derecha la bandera de la eficiencia estatal al proponer la eliminación de los ministerios Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de Gobierno.

Desde el equipo programático del candidato liberal remarcan que la propuesta se dio en el contexto de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad y que la iniciativa, que no es una “motosierra”, se mantiene.

“Lo que se va a desarrollar es, desde una perspectiva de achicamiento del Estado, eliminando los ministerios de Segpres y Segegob, cómo hacerlo verosímil, de acuerdo a la estructura orgánica del Estado y cuántos son los montos respecto a los cuales se estaría ahorrando financiamiento al Estado para inyectarlo en otros ministerios, en otros programas, entre otras cosas”, aclara a El Mostrador el coordinador programático y excandidato a convencional constituyente Rodrigo Rettig.

“Kaiser se acerca a estándares de países subdesarrollados”

El “Nuevo Pacto” de Vlado Mirosevic se basa en cinco ejes clave: modernización del Estado, que incluye una propuesta de Ley Reservada del Litio; prosperidad y bienestar, con medidas como la ampliación del AUGE y un aumento en las pensiones, en conexión con el eje anterior; gobernabilidad, que abarca las relaciones internacionales y una reforma al sistema político, a pesar de que el Partido Liberal podría verse afectado; seguridad, con un enfoque en el crimen organizado, el narcotráfico y la protección de las macrozonas sur y norte; y libertad e igualdad, reforzando su postura a favor del aborto y la eutanasia.

En ese sentido, Rettig –que al igual que Kaiser ha protagonizado acalorados debates en el programa “Sin Filtros”– reitera las diferencias con sus eventuales contrincantes de derecha. “Conociendo lo que es la extrema derecha, en particular Johannes Kaiser y también José Antonio Kast, son puro eslogan, no tienen ninguna idea seria, no van a tener ningún programa serio acorde a estándares de una democracia occidental que pertenece al grupo de los países desarrollados, que es la OCDE”, afirma.

Pese a que aún no hay un programa en papel de parte de la derecha, desde el equipo de Vlado emplazan directamente a Kaiser a responder sobre la “motosierra”, ya que el diputado libertario estudia la posibilidad de reducir de 25 a 9 los ministerios y, aunque dijo que la eliminación del Banco Central no estará en su programa, sí la encuentra una idea “académicamente interesante”. “¿Cómo va a hacer aquello verosímil, de acuerdo a la cantidad de beneficios que otorga el Estado de Chile? ¿Qué es lo que va a eliminar? ¿Los programas de desarrollo social, el Plan AUGE, el financiamiento de la educación pública?”.

“La extrema derecha funciona con soluciones fáciles a problemas extremadamente complejos y el programa de gobierno de Kaiser, en vez de acercarse a estándares de OCDE, se acerca a estándares de países subdesarrollados”, sentencia el coordinador programático del fundador del Partido Liberal.

Ley Reservada del Litio y cárcel para bandas de crimen organizado

El programa del candidato Mirosevic también recoge una idea que presentó su partido en 2023: una Ley Reservada del Litio, tal como existió en el pasado respecto del cobre y la Defensa Nacional. La normativa, que está siendo estudiada por un equipo específico, supone reservar en forma exclusiva parte del PIB obtenido del litio y destinarlo al pago de pensiones por medio de la creación de un fondo de ahorro colectivo concebido para tal efecto.

Lo anterior –según los expertos tras los lineamientos liberales–, de la mano con la reciente aprobación de la reforma de pensiones, “haría que las pensiones subieran entre 60 a 70 mil pesos por cada uno de los 2 millones de jubilados”.

En materia previsional, Rodrigo Rettig precisa que en el programa de Vlado Mirosevic (exvocero del Apruebo y quien ha apoyado las candidaturas presidenciales de Piñera, ME-O y Boric) “no está contemplado terminar con las AFP, al menos por ahora, en el diseño que se está preparando”.

Otro de los puntos urgentes en la agenda del candidato es la seguridad pública. Su programa propone reformas para fortalecer las instituciones encargadas del orden público, combatir el narcotráfico y el crimen organizado, y mejorar la reinserción social de los reclusos a través de un nuevo modelo penitenciario.

Esto, pensando en los eventuales diálogos con alcaldes que actualmente se oponen a la construcción de nuevas cárceles en sus comunas. No obstante, es altamente probable que exista una propuesta de construcción de una cárcel de seguridad para bandas de crimen organizado.

También propone una mayor fiscalización en la ruta del dinero, con coordinación entre organismos como la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

En el ámbito de los derechos sociales, Mirosevic busca garantizar la igualdad de oportunidades a través de políticas para la comunidad LGTBIQ+, la inclusión de personas con discapacidad y el reconocimiento de los pueblos originarios. También propone nuevas políticas de protección animal y el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos.

El programa del diputado Mirosevic, quien encabezó la fuga de integrantes del Frente Amplio a finales de 2020, es respaldado por un equipo interdisciplinario de economistas, abogados, científicos, educadores y expertos en políticas públicas. Entre ellos destacan figuras como Andrés Zahler, economista con estudios en Harvard; Francisco Meneses, exgerente de Inversión y Financiamiento de la Corfo; Claudio Maggi, exconsultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Ignacio Ruelas, experto en políticas públicas con experiencia en la ONU; y Alessia Injoque, activista por la diversidad y expresidenta de la Fundación Iguales.