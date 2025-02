Sebastián Dávalos y nueva candidatura de su madre, Michelle Bachelet: “Hay que renovar la política”

A una década del Caso Caval, Sebastián Dávalos, hijo de Michelle Bachelet, abordó la posibilidad de que su madre vuelva a postularse a la presidencia y aseguró que la decisión es completamente suya, sin haber informado a sus hijos.

“Yo no sé qué está pensando la presidenta, no lo tengo claro. Es una decisión de ella y no la voy a estar molestando o preguntándole qué va a hacer. Lo que sí creo es que más allá de quién sea el candidato del oficialismo, acá se necesita hacer algo más profundo. Se necesita pensar en un proyecto de país, de cómo la coalición quiere a Chile en 10 años”, comentó Dávalos desde Girona, España, en entrevista con el diario El Mercurio.

El hijo de la expresidenta enfatizó en la necesidad de renovar liderazgos: “Ella ha dicho muchas veces que hay que potenciar nuevos liderazgos y que hay que renovar la política, y yo estoy de acuerdo con eso”.

Consultado sobre si Bachelet consulta a sus hijos respecto a sus decisiones políticas, Dávalos descartó esa posibilidad: “Nosotros somos todos mayores de edad. No tiene por qué preguntarnos nuestra opinión. Es una decisión que podrá tomar e informarnos en su momento”.

Agregó que en ocasiones anteriores su madre solo les ha informado de sus decisiones sin pedirles opinión: “No es una consulta, y ella, mejor que nadie, conoce el ejercicio del poder, así que no necesita la opinión de gente menos versada que ella sobre el tema. No tiene por qué consultar. La Presidenta ha sido feminista toda su vida, por qué tiene que consultarle a alguien”.

Mea culpa por el Caso Caval

A diez años del origen del Caso Caval, Dávalos hizo un mea culpa sobre su manejo comunicacional en medio del escándalo que afectó a su familia y al segundo gobierno de Bachelet.

“Yo hago un mea culpa gigantesco de que el manejo comunicacional no fue el mejor. Hubiese hablado más para ser más claro en algunas cosas, y cuando empecé a hacerlo ya era demasiado tarde”, reconoció.

El caso, revelado en febrero de 2015, destapó la gestión de Dávalos para obtener un crédito de 10 millones de dólares del Banco de Chile, con la intermediación de Andrónico Luksic, para la compra de terrenos en Machalí por parte de la sociedad Caval, de su entonces esposa, Natalia Compagnon.

Si bien Dávalos fue sobreseído en todas las aristas del caso, su imagen quedó fuertemente dañada. “Una de las razones por las que tomé el Magíster en Marketing Político fue porque sentí que tenía muchas falencias relacionadas con las comunicaciones”, señaló.

Finalmente, reconoció que la crisis “afectó mucho en términos comunicacionales” al gobierno de su madre y que lo ocurrido fue un problema “netamente comunicacional, reputacional y de aprobación”.