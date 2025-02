Escalona le mete presión a Bachelet: “Le hemos pedido que reconsidere su posición”

El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, confirmó que la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, le solicitó en enero a la exmandataria Michelle Bachelet que reconsidere su decisión de no competir en la elección presidencial.

En entrevista con Radio Universo, Escalona explicó que la solicitud se fundamenta en que la exjefa de Estado es vista como la figura con mejores condiciones para liderar una candidatura competitiva en el oficialismo.

Escalona sostuvo que el PS no ignora la decisión inicial de Bachelet de no participar en la contienda, pero que, dado el escenario político actual, se le ha pedido que reevalúe su postura. “Ante el hecho evidente de que cuenta con las mejores condiciones para llevar adelante esta tarea, le hemos pedido que reconsidere su posición”, afirmó. En ese sentido, destacó que el panorama electoral ha evolucionado y que no ha emergido otra figura con la solidez suficiente para enfrentar una competencia con posibilidades reales de triunfo.

El dirigente socialista también reconoció la inquietud existente en el oficialismo ante la falta de una candidatura clara que pueda hacer frente a la abanderada de la derecha, Evelyn Matthei. En este sentido, insistió en que la expresidenta Bachelet es la única figura que, según las encuestas, podría generar una contienda abierta en los comicios. “Respecto a la competencia con Matthei, la expresidenta es la persona que aparece capaz de abrir una competencia electoral que no esté resuelta de antemano”, afirmó.

Asimismo, Escalona reveló que la conversación con Bachelet se llevó a cabo en enero, cuando Vodanovic le transmitió la solicitud del PS para que revaluara los factores que la llevaron a declinar una postulación. “En el mes de enero, el PS, a través de su presidenta, le ha planteado que pueda colocar nuevamente todos los factores que ella tuvo en cuenta para manifestar su voluntad de no competir, que lo reevaluara con la idea que nosotros tenemos de que las circunstancias del país evolucionaron”, explicó.

Si bien el secretario general del PS no detalló cuál ha sido la respuesta de Bachelet ante esta petición, reconoció que dentro del partido hay expectativa respecto a su eventual decisión y que los plazos se acortan. “Claro, hay algunas semanas de tiempo en las que mucha gente se pone nerviosa y en las que hay que esperar que ella entregue el resultado de su reflexión”, comentó.