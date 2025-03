TC declara inadmisible recurso contra la reforma previsional y despeja camino para su promulgación

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó por extemporáneo el requerimiento presentado por diputados de oposición contra la reforma previsional aprobada en el Congreso el 29 de enero.

El recurso fue impulsado por el diputado Roberto Arroyo, del Partido Social Cristiano (PSC), junto con otros parlamentarios, quienes argumentaban que la reforma vulneraba los derechos de los afiliados al sistema previsional al imponer nuevas reglas sin su consentimiento. Sin embargo, el TC resolvió no acoger la impugnación, lo que permite la promulgación de la norma.

“Según se anotara precedentemente, en el respectivo estampado del requerimiento presentado en esta causa, se consigna que fue deducido el día 10 de febrero de 2025, esto es, habiendo precluido el plazo previsto en el artículo 93 inciso cuarto de la Constitución Política dela República para que, en tal mérito, este Tribunal pueda conocer del mismo”, se aprecia en el documento que decretó la extemporaneidad del mismo, “tanto si se considera el oficio que fuera remitido por el Congreso Nacional a S.E. el Presidente de la República, de 29 de enero pasado, o aquel enviado a este Tribunal para ejercer el control preventivo obligatorio de diversas disposiciones, del día siguiente”.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció la decisión en un acto en la comuna de Cerro Navia. “Hace poquito se ha sabido que el Tribunal Constitucional ha declarado inadmisible el recurso contra la reforma previsional por extemporáneo y, por lo tanto, la reforma previsional va a ser promulgada, será ley de la República y será derecho para los hombres y mujeres de nuestro país”.

En su discurso, también enfatizó el complejo proceso que atravesó la reforma. “Detrás de esa reforma hubo un largo camino, muchas caídas, muchas dificultades y seguir adelante, machacar y machacar y no renunciar. Y el que te trató mal y te basureó, igual sigues trabajando con él. No le dan la espalda, porque sin ellos, sin todos, cosas como estas no se pueden hacer”, añadió.

Con la decisión del TC, la reforma previsional queda en condiciones de ser promulgada, consolidando su estatus como ley y estableciendo cambios en el sistema de pensiones.