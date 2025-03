Los riesgos del “síndrome del pato cojo” y los desafíos legislativos que deja Elizalde en la Segpres

El Ministerio Secretaría General de la Presidencia arrancó esta semana su último año legislativo con una larga lista de proyectos en carpeta y que, tras la salida de Álvaro Elizalde para asumir la cartera de Interior, hoy quedan en manos de la subsecretaria Macarena Lobos, en calidad de subrogante. Esto, a la espera de que se defina el titular que estará encargado de las relaciones con el Congreso.



Los cambios al sistema político y la agenda de seguridad que sigue pendiente son ejes prioritarios para la Segpres, a pocos días de cumplirse el tercer año de la administración del Presidente Gabriel Boric. Periodo legislativo en el que, además, los ánimos estarán marcados por las definiciones parlamentarias y presidenciales de noviembre.

Uno de los mandatos del ministro de la Segpres, precisamente, es la construcción de un acuerdo entre los partidos para avanzar en la reforma política que busca combatir la fragmentación parlamentaria.

En ese contexto, el Ejecutivo confirmó el ingreso de indicaciones al proyecto que actualmente está en la Comisión de Constitución del Senado. Algo que fue adelantado por el ahora ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien en el Comité Político de este lunes lo conversó junto a los líderes de los partidos oficialistas.

Por lo mismo, el principal desafío de la Segpres será destrabar los nudos que persisten en el debate y las diferencias entre el Senado y la Cámara, las que principalmente radican en la existencia de un umbral electoral.

La mochila de la seguridad pública

En materia de seguridad, existen varios proyectos que están siendo discutidos en comisiones de la Cámara y el Senado. Por un lado, se encuentra el que establece las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para Carabineros y Fuerzas Armadas, iniciativa que avanzó en su discusión este lunes y martes en la comisiones unidas de Seguridad y Defensa.

A esto se suman los proyectos de Infraestructura Crítica y Sistema Nacional de Inteligencia, los que han sido calificados como prioritarios por los presidentes de ambas Cámaras.

Por otro lado, la salida de Carolina Tohá de Interior congeló parte importante de la agenda de esta semana. Así lo manifestó el senador DC y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, quien dejó sin efecto sesiones que se realizarían los días 6 y 7 de marzo en la ciudad de Valdivia.

“Había confirmado su asistencia para dar a conocer el segundo proyecto más importante desde el retorno a la democracia para la Policía de Investigaciones”, dijo Flores, refiriéndose al proyecto que moderniza a la PDI.

Fuentes parlamentarias señalan que el ahora ministro del Interior tendrá que cargar con una de las mochilas más pesadas para este último año de Gobierno, pero reconocen “la vasta experiencia” de Elizalde, no solo para asumir los desafíos pendientes en seguridad, sino que además para mantener las relaciones en el Congreso mientras no haya claridad sobre quién finalmente asumirá la titularidad de la Segpres.

Síndrome del pato cojo

Si bien la abogada independiente Macarena Lobos ha jugado un rol clave en la tramitación de proyectos emblemáticos para el Ejecutivo –como la aprobación de la reforma de pensiones–, lo cierto es que su calidad de subrogante deja el escenario abierto a la espera de que el Presidente Gabriel Boric defina la titularidad de la cartera.

“Tenemos hoy día el dato de que no se nombró a un ministro Secretario General de la Presidencia, no fue reemplazado el ministro Elizalde. Y, por tanto, empezamos efectivamente a tener temores de que el llamado síndrome del pato cojo, es decir, que no se muestra convicción ni suficiente equipo humano para sacar adelante la tarea, se pueda empezar a consolidar”, dijo a CNN Chile el senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea.

En esa línea, advirtió que todos los gobiernos tienen un último año particularmente complejo, donde las dinámicas electorales le empiezan a ganar a lo que son los desafíos legislativos, por lo que le “hubiera encantado, justamente como una buena señal, que inmediatamente reemplazada la ministra Tohá, hubiese sido reemplazado también el ministro Elizalde en lo que es la Secretaría General de la Presidencia”.

Otros proyectos en carpeta

Para el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD, Rodrigo Arellano, uno de los principales desafíos para la Segpres será seguir avanzando en la reforma al sistema político y darle continuidad al trabajo que se estaba haciendo desde la cartera.

“El ministro Elizalde tenía una pega avanzada en este término y creo que sería relevante avanzar –en vista de la próxima elección– en alguna modificación al sistema electoral que mejore la relación entre Congreso y Ejecutivo”, indicó.

Además de seguir materializando la “agenda antidelincuencia”, el analista también mencionó la relevancia que tiene para el Gobierno avanzar en proyectos de corte más identitario.

“El Presidente en la última Cuenta Pública señaló un par de proyectos muy relevantes para la izquierda, como, por ejemplo, la ley de aborto y la ley de eutanasia, que todavía no avanzan en el Congreso, y que de alguna u otra forma podrían consolidar una agenda progresista que no ha logrado satisfacer a una izquierda que miraba con mayor expectativa la agenda que podía tener el Gobierno a nivel de modificaciones en términos valóricos”, dijo.

Por su parte, el director del Centro Democracia y Opinión Pública UCEN, Marco Moreno, destacó dos proyectos claves que tendrán que esperar la llegada de quien, en definitiva, reemplace al ministro del PS. “El proyecto que pone fin al CAE y la reforma política son iniciativas que requieren un tratamiento especial y que el ministro Elizalde había comprometido en términos de indicaciones”, destacó.

Sin embargo, el analista proyectó una gestión con pragmatismo por parte de quien asuma como titular de la Segpres.

“Ciertamente la subsecretaria Macarena Lobos puede darle continuidad a la gestión hasta que se nombre a alguien definitivamente. Es una cartera importante, porque tiene la relación con el Congreso, pero evidentemente con una nueva autoridad que llegue a encabezar ese ministerio se tendrá que definir una agenda acotada respecto de aquellos proyectos que son fundamentales y que tienen cierta viabilidad política para ser aprobados en lo que resta del mandato del Presidente Gabriel Boric”, afirmó.