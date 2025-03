Quintana reafirma lealtad del PPD con La Moneda, pero destaca importancia de estar en el “núcleo”

El senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, se refirió a la permanencia de su partido al interior del Gobierno, tras la renuncia al Ministerio del Interior de la ahora carta presidencial oficialista, Carolina Tohá.

Tohá dejó su cargo, ayer, para asumir el desafío de competir por La Moneda. En su reemplazo quedó el militante del PS, Álvaro Elizalde, mientras la Segpres —cartera a cargo del diálogo con el Congreso— quedó bajo la subrogancia de la subsecretaria Macarena Lobos.

La reestructuración desliza tensiones en la coalición gobernante, ya que el PPD perdió un ministerio clave con la salida de Tohá. Según el senador Quintana, “nosotros no andamos pidiendo estar en el comité político, ni mucho menos negociando, porque es una decisión privativa del Presidente”.

No obstante, en diálogo con Radio Biobío, el legislador sostuvo que el Presidente Gabriel Boric “sabe que para nosotros no es indiferente estar o no estar, porque hemos colaborado lealmente en este gobierno durante este tiempo”.

Y agregó: “por supuesto la ministra, pero nosotros también, los parlamentarios en general y la gente que tiene distintas responsabilidades en el Gobierno”. Por lo tanto, en palabras del timonel PPD, “estar en el núcleo estratégico, sin duda para cualquier partido que lo ha estado, es algo relevante”.