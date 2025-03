Senadores piden salida de responsables del CEN y critican solicitud de energía a Argentina

La última sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, realizada al medio día de hoy en el Congreso, se caracterizó por una franqueza a toda prueba, al punto de que el presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro, preguntó sin anestesia a las autoridades presentes del Coordinador Nacional Eléctrico –a su presidente, Juan Carlos Olmedo, y a su director ejecutivo, Ernesto Huber– “si han evaluado dar un paso al costado”.

El planteamiento lo realizó hacia el final de la reunión, debido a “ciertas ausencias de respuesta” en la presentación realizada por las autoridades. “Yo creí que estaba más focalizada en detectar en qué nos equivocamos, no en todas las culpas de las empresas, porque ustedes son el órgano proactivo, que representa a la ciudadanía de Chile, frente a un escenario indeseado que sucedió por largas horas y que tuvo consecuencias incluso fatales”, inquirió el senador.

La primera en abrir los fuegos –en la sesión que busca indagar sobre las graves interrupciones al suministro ocurridas el pasado 25 de febrero– fue la senadora Yasna Provoste (DC), quien preguntó a los invitados presentes –Ministro de Energía, Coordinador Eléctrico Nacional y Superintendenta de Electricidad y Combustibles– si era efectiva una noticia que había salido en El Mostrador.

La parlamentaria se refería a un reportaje publicado pocas horas antes de la sesión, sobre la “caja negra” del Coordinador Eléctrico Nacional –una bitácora virtual donde se consigna la participación de cada uno de los actores durante el colapso energético–, apuntando a dos inquietudes relevantes planteadas en el texto periodístico: la entrega de una alerta de la empresa Interchile, dos horas antes del blackout, y la solicitud realizada a Argentina por el Coordinador Eléctrico buscando mitigar el colapso energético.

Con las preguntas sobre la mesa, la reunión continuó. El ministro de energía Diego Pardow se excusó, afirmando que las primeras noticias que tuvo sobre el masivo corte eléctrico, se las proporcionó el Presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, una vez que el apagón se había extendido por gran parte del país, afectando al 98% de la población nacional.

Ante la respuesta del ministro y atendiendo a las fallas de comunicación registradas, el senador Rafael Prohens (RN) le preguntó a la autoridad si a la hora que se enteró del apagón portaba un teléfono satelital, recordándole que hace un tiempo era obligatorio su porte para ciertas autoridades.

Tras la intervención de las autoridades del Coordinador Eléctrico Nacional, el senador Juan Luis Castro, volvió a insistir a las autoridades presentes que las inquietudes planteadas por la comisión no han sido respondidas, entre ellas, las gestiones realizadas previas al apagón, el plan de recuperación, las acreditaciones y verificaciones y el plan de contingencia. “Para que hablemos en castellano”, puntualiza.

“Una ha escuchado durante estos días muchas explicaciones, no todas se logran entender… porque lo que ciudadanía ve es que hubo un apagón y quiere saber si es que esto va a volver a pasar o no… porque todos los que hablaban daban la impresión de que yo no tengo la culpa”, planteó la senadora Luz Ebensperger (UDI).

Hacia el final de la sesión, el director ejecutivo del CEN, Ernesto Huber, respondió alguna de las inquietudes planteadas, reconociendo que el organismo efectivamente tomó contacto con el operador del sistema eléctrico argentino, buscando solucionar los problemas de conexión en la zona norte. “Si bien es cierto no está contemplado en el plan de acuerdo a los estudios que hemos realizado, igual se intentó y, por lo menos, recibió muy buena respuesta del operador del sistema argentino”, comentó.

Irregularidades e improvisación

La senadora Yasna Provoste una vez terminada la sesión, aseguró a El Mostrador que la reunión no la dejó satisfecha, pues “no se dio respuesta a muchas de las preguntas que hicimos”. “Me genera asombro ver cómo nadie es responsable de una situación que tuvo consecuencias muy complejas para el país y me preocupa que tampoco se den certezas que vamos a estar mejor preparados, frente a una situación similar en un futuro cercano”, aseguró.

Respecto a las aprehensiones del senador Juan Luis Castro, sobre una eventual salida las autoridades vinculadas al Coordinador Eléctrico, las senadora señaló que “efectivamente hay un incumplimiento grave de las obligaciones regulatorias y que, sin duda, estas constituyen una vulneración directa a las obligaciones del Coordinador Eléctrico Nacional”.

“A mí me parece que eso es una razón más que suficiente para que la situación sea distinta. Para mí no hay duda que estamos frente a un problema de mala gestión en el sistema eléctrico y en el rol del coordinador. Y, para dejarlo muy claro, estas dificultades que nos tocó vivir no son producto de la permisología, sino que es evidente que la gestión no estuvo a la altura de los desafíos que se requieren”, señaló.

Sobre la solicitud realizada a Argentina, para proveer energía en medio del apagón, Provoste aseguró que la medida no estaba incluida en un plan, asegurando que lo más complejo en una situación de emergencia es “que la gente comience a ponerse creativa y hacer cosas que no han sido acordadas”.

Además, agregó, “era muy importante despejar si había o no un plan, porque si existía esto debió haberse conversado con otras instituciones como, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, entendiendo que hay razones geopolíticas que son importantes de poder evaluar. Pero claro, hoy día conocimos que esto no formaba parte del plan y que fue una decisión que se tomó en el momento”.

La diputada Ana María Gazmuri, también hizo eco del reportaje de El Mostrador que evidenció omisiones y fallas el día del mega apagón, señalando que “revela irregularidades, errores y una preocupante improvisación por parte del CEN”, organismo que, asegura, todavía “no ha respondido a nuestro oficio de fiscalización”.

“Esperamos que el Coordinador Eléctrico Nacional, cuyo sueldo supera los 23 millones de pesos provenientes del bolsillo de todos los chilenos que pagan la cuenta de la luz, rinda cuentas ante la Comisión Investigadora que hemos impulsado desde nuestro comité. No podemos tolerar este nivel de negligencia y debemos tomar medidas para evitar que una situación de esta magnitud vuelva a ocurrir”, concluyó la parlamentaria.

Respuesta empresa y Coordinador

Luego de publicado el reportaje de El Mostrador, Enel respondió a este medio que desde “el primer minuto” del apagón todas las centrales de Enel Generación estuvieron disponibles para operar. Esta situación, aseguraron, habría sido comunicada al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), en los minutos posteriores al black out, tal estaría establecido en el Plan de Recuperación de Servicio.

Enel aseguró que algunas centrales –entre ellas Rapel, Quintero y Pehuenche– se conectaron exitosamente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) minutos después de la falla, pero salieron de servicio inmediatamente debido a que las condiciones del SEN no eran las más adecuadas.

Lo anterior, agregó la compañía, quedó respaldado en el sistema SCADA y en las protecciones de cada unidad, que fueron ingresando al sistema cuando se superaron los sistemas técnicos de generación. “Como Grupo Enel estamos cooperando con la investigación de las autoridades y los requerimientos del Coordinador Eléctrico”, comunicaron a El Mostrador.

El Coordinador Eléctrico Nacional también reaccionó después de que El Mostrador publicara el reportaje, comentando que el director ejecutivo del CEN, Ernesto Huber, explicó en la Comisión de Minería y Energía del Senado que “a las 13:35 horas la empresa ISA Interchile informó que, por problemas en sus comunicaciones, la protección de la línea que había inhabilitada, con sus respaldos completamente operativos”.

La empresa, agregó el organismo, “no informó que la línea de transmisión y, particularmente, la protección que había inhabilitado presentaba algún riesgo para la operación de su línea. Por lo tanto, el nivel de respaldo de los sistemas de protección de la línea no hacía necesario tomar medidas adicionales”.