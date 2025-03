Caja negra del CEN revela omisiones, fallas y hasta pedidos de auxilio fallidos a Argentina

Tras el apagón eléctrico nacional del pasado 25F se produjo un apagón informativo. En efecto, justo después del blackout, el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) dejó de publicar las novedades diarias. Ese apagón informativo causó expectación y mucha incertidumbre entre los agentes del mercado eléctrico y las autoridades de fiscalización, pues en el informe de ese día estaba “la caja negra” con los pormenores de lo que falló, se omitió o improvisó y que derivó en el apagón más grave de los últimos 15 años, develando la fragilidad de una de las infraestructuras críticas más importantes del país.

En las últimas horas el informe se liberó y El Mostrador pudo reconstruir –junto a expertos eléctricos– el detalle del 25F. En el minuto a minuto sobresale, en primer lugar, el hecho de que la empresa colombiana ISA Interchile avisó dos horas antes del apagón que uno de sus sistemas de protección se había caído y que estaba operando solo con el de respaldo. Era un aviso grave. Sin embargo, como consta en “la caja negra”, el CEN no dio instrucciones de cómo operar. A las 15:16 se cayó el sistema de respaldo y el país se quedó a oscuras.

A partir de ese momento comenzó a ocurrir una serie de incidentes, los que –según los expertos consultados– podrían haber evitado el retraso de horas en reponer el servicio, si se hubieran hecho las pruebas de verificación y revisión a los sistemas de información en tiempo real de las empresas, que quedaron ciegas; a los sistemas de comunicación que se suponía infalibles, como las llamadas hotline, que se cayeron; y a las partidas autónomas de las empresas encargadas de reponer el servicio que fallaron.

A todo ese sumó, además, que en medio de la emergencia, al no poder aplicarse el Plan de Recuperación de Servicios, se iniciaron comunicaciones que no estaban protocolizadas y que, según expertos, develan improvisación. Asimismo, cabe destacar que se pidió apoyo al Sistema de Interconexión Eléctrica de Argentina para energizar el país, pero esa medida también falló.

A continuación, una síntesis del informe de novedades del 25F:

LEA AQUÍ EL INFORME COMPLETO DEL 25F, A PARTIR DEL CAPITULO 4.1

Cronograma de un apagón anunciado del 25F

13:35: A esa hora la empresa colombiana ISA Interchile –propietaria del tramo en el Norte Chico, donde se produjo la “operación no deseada” y que derivó en el apagón– comunicó al Centro Nacional de Despacho de Energía del Coordinador (CDC) que el módulo principal de protecciones quedó inoperativo y que están trabajando solo con el módulo de respaldo.

Expertos eléctricos advierten la gravedad de esta situación. En términos sencillos, explican que esto es como si un avión a dos motores avisara a la torre de control que se quedó con un solo motor y que el Centro no aplicara medidas urgentes.

En el informe se puede ver que el CEN no dio ninguna instrucción y que no se aplicó el Plan de Defensa contra Contingencias Extremas, tal como informó El Mostrador, porque desde hace 6 años ese plan está pendiente.

15: 17: Interchile informa del evento de falla en uno de sus tramos (Nueva Maitencillo-Pan de Azúcar). Eso significa que el único sistema de respaldo que estaba funcionando y que se había advertido dos horas antes, había fallado. ¿Resultado? Apagón nacional.

Fallas visualización de la emergencia

15:28: El coordinador instruye implementar el plan de Recuperación de Servicio en Atacama, zona de Taltal, en Rapel y a nivel nacional. Las centrales El Toro y Antuco -que alimentan a Concepción- le informan que están con la data congelada en el sistema SCADA y Rapel informa que no puede iniciar porque no tiene tensión en barra y están esperando, por mala calidad de señal.

Al no tener sistema SCADA, explican expertos, el sistema nacional está ciego. No pueden visualizar lo que ocurre. Y aquí viene lo que podría ser la razón, apuntan asesores. El coordinador diseñó un plan en el cual las empresas debían hacer pruebas anuales para verificar que los sistemas de información no cayeron. Sin embargo, No existe constancia que esas pruebas se hayan hecho o que fueran exigidas.

Fallas de Comunicación total

15:30: El CEN llama a Transelec y se evidencia que no tiene ningún tipo de comunicación. De ese modo, la compañía que tiene el 80% de la transmisión del país se quedó sin contacto con el coordinador. A esa hora se advierte que falló el hotline principal -una especie de “teléfono rojo” para ser usado en estas emergencias y que está diseñado para que no falle- luego de que fallara el hotline de respaldo y luego de que fallaron también los celulares.

A partir de este momento, las empresas que debían reponer el servicio advierten que están listas para partir, pero que Transelec debe activar unas maniobras con interruptores. No obstante, no había comunicación con Transelec.

16:18: Enel informa que ellos también tienen problemas de comunicación.

16:52: Las empresas empiezan a informar que sus plantas están fallando y que no pueden partir.

En este punto, dos horas después del apagón, los expertos advierten que el Plan de Recuperación estaba siendo un fracaso rotundo, porque el plan estaba diseñado para recuperar el servicio en lapsos que van entre los 3 y los 15 minutos, y que parte de la responsabilidad está en el coordinador, por no exigir las verificación de partidas autónomas a las empresas que formaban parte del PRS.

Solicitud de apoyo a Argentina

17:04: El Coordinador se comunica con CAMMESA -el Sistema Argentino de Interconexión, conformada por tendidos de alta tensión que interconectan las distintas regiones de Argentina- y le solicita apoyo para la recuperación de la energía de Chile en el norte del país.

17:09: El coordinador instruye a AES Andes que coordine la interconexión con Argentina.

Este punto, aseguran los expertos, es clave, porque demuestra la improvisación del CEN. En ninguna parte del plan se establece pedir colaboración argentina y no existen los protocolos de maniobra para ello.

18:00: AES Andes informa que no han logrado cerrar línea para interconectar con Argentina. Así, el país sigue a oscuras, de energía y de información.

Restablecimiento tarde de la energía

Cerca de las 19:00 horas se vuelve a tener visualización y se restablece la comunicación, pero empiezan a fallar las plantas que debían partir contra “barra muerta”; vale decir, partir desde cero energía.

20:17: El coordinador recupera el Barrio Cívico de Santiago y se inicia la recuperación de los consumos de los usuarios. A esa hora, llega luz a La Moneda. El plan había calculado que en estas condiciones, la energía se restablecería a los 15 minutos.

Otras centrales partieron incluso más tarde.

Pasadas las 22:30 el corazón minero del país en la región de Atacama comienza a recuperar los servicios.

El Mostrador hizo consultas respecto de la forma en que actuaron y las fallas que evidencia “la caja negra” al CEN, a Transelec y a Enel, sin respuestas hasta el cierre de esta edición.