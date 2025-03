Javier Milei da pie atrás y no tendrá segunda visita relámpago a Chile: participaría en seminario

Síntesis generada con OpenAI

El presidente argentino, Javier Milei, finalmente no participará en el seminario de Vinci Compass en Chile el 11 de marzo, según confirmó la embajada de su país. En su reemplazo asistirá otro funcionario aún no definido. La Moneda no fue notificada con anticipación y solo supo del viaje cuando la Fuerza Aérea Argentina solicitó permisos de sobrevuelo y aterrizaje.

Desarrollado por El Mostrador