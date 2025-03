“¿Quién no ha pelado?”: Carolina Tohá baja la presión tras filtración de chats de Cariola y Hassler

La candidata presidencial y exministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la filtración de mensajes privados entre la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), que incluían opiniones críticas sobre el gobierno y el presidente Gabriel Boric.

En la mensajería entre ambas califican a ‘P’, ‘Camila’ y ‘Matías’ ―que a interpretación de la Policía de Investigaciones (PDI) corresponderían a la ministra Camila Vallejo, el Presidente Gabriel Boric y el entonces jefe de gabinete de Boric, Matías Meza-Lopehandía― como “despiadados, soberbios, calculadores y deshonestos”. En particular destaca un mensaje de Cariola respecto de ‘P’, a quien califica como “una mierda de ser humano”.

Tohá calificó de “total irregularidad” la difusión de estos chats, señalando que “esas conversaciones privadas no tienen por qué conocerse”, por cuanto son propias de la esfera personal de ambas aludidas. Por lo mismo señaló que la incautación del teléfono de Cariola por parte de la Fiscalía, en el marco del caso Sierra Bella, no justifica la divulgación de mensajes sin relación con la investigación. “Incluso cuando una investigación tiene acceso a los celulares o los intercambios entre personas, lo tiene solo con el objeto de identificar delitos, no de dar a conocer conversaciones privadas”, subrayó.

Respecto del contenido de los mensajes, la exministra del Interior puso paños fríos, asegurando que es una situación habitual en conversaciones informales. “¿Quién no ha criticado y quién no ha ‘pelado’? Si hasta en el interior de las familias hablamos mal en un plano de informalidad y confianza”, sostuvo, llamando a que “no pongamos los ojos en blanco, porque en las conversaciones privadas se dicen esas cosas”.

“Yo hago un juicio ético de que se filtren conversaciones privadas. Lo hago de manera terminante: me parece inaceptable”, concluyó.