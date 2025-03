Contraloría inicia fiscalización en el Sernac tras polémica instrucción en el sistema de denuncias

Contraloría anunció una investigación en contra del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), a raíz de la investigación de El Mostrador publicada ayer y en la que se revela a través de correos internos del servicio la decisión de proteger a las empresas de distribución eléctricas luego del megaapagón del 25 de febrero pasado.

El primer correo fue enviado a Milenka Montt Collao, jefa de gabinete del Sernac, por César Leiva Rubio, jefe de Comunicación Estratégica. En el mensaje se lee: “desde Presidencia nos solicitaron esto el día viernes”, sin más detalles. Montt respondió preguntando a Leiva, a César Monsalve (encargado de informática) y a “Javier” (Javier Lucero, jefe de división de Gestión Interna): “Dado que mañana se entregarán volantes con información sobre el ingreso de reclamos… qué texto debemos poner para que no sean las empresas de distribución eléctricas las responsables?”.

La primera de las medidas mencionadas, posterior a la eventual instrucción proveniente de Presidencia, era habilitar “el proveedor llamado ‘APAGON’ (00.000.000-0), conforme al manual institucional de creación de proveedores”, con un plazo máximo para ello de las 9 horas del martes 4 de marzo.

Adicionalmente, refiriéndose en apariencia a cualquier reclamo, el correo indica que este “no se trasladará a la compañía eléctrica, sino que se enviará directamente a nuestro propio correo y portal interno”.

Fuentes del Sernac señalaron que la idea de buscar un proveedor falso apuntaba a no afectar a las distribuidoras, no notificándolas para no afectar su tasa de reclamos.

“A raíz de los antecedentes dados a conocer en un medio de comunicación y redes sociales, este miércoles 19 de marzo, la Contraloría inició una fiscalización en el SERNAC, respecto de las acciones adoptadas por el servicio ante reclamos recibidos en dicho evento, ocurrido a fines de febrero pasado”, anunció el ente fiscalizador.

Fuentes internas señalan que la investigación estará a cargo de tres funcionarios del Departamento de Investigaciones Especiales de la División de Fiscalización de Contraloría. Durante la jornada de hoy el equipo se constituyó en el Sernac para iniciar formalmente las diligencias.

Funcionarios denuncian omisiones graves en sistema de denuncias

Pero la fiscalización de Contraloría no es el único frente que se le abre al servicio a raíz del caso: la Asociación de Funcionarios del Sernac se declaró “en estado de alerta y movilización” a raíz de una serie de situaciones. Entre ellas destacan las “preocupantes omisiones” en materia de gestión y comunicación institucional, en donde “no se trasladan reclamos a proveedores, ni se emiten notificaciones a usuarios conforme a los procedimientos establecidos“.

Esto afectaría tanto la tramitación de reclamos contra las empresas como el acceso de información por parte de los usuarios. “Esto por criterios discrecionales establecidos por la jefatura del Departamento de Comunicaciones y la dirección“.

Asimismo, los funcionarios denuncian “numerosos sumarios y denuncias enmarcadas en la ley Karin, por maltrato y acoso laboral, muchas de estas relacionadas a cargos de confianza de la administración“; amedrentamiento al ejercicio sindical, con cuestionamientos a acciones y posturas de los trabajadores del servicio; un “desatado conflicto interno dentro de la dirección que hoy golpea y afecta directamente a funcionarios de carrera en su ejercicio y labores diarias; la ausencia del director nacional en relación al liderazgo interno, “delegando la toma de decisiones respecto a materias que afectan las condiciones de trabajo de las y los funcionarios (…)”, entre otras.

“Dejamos esta declaración a la luz pública, e indicamos que iniciaremos conversaciones con las autoridades superiores pertinentes para poner fin a este proceso de deterioro de nuestra cultura y clima organizacional”, cierra el comunicado, adelantando que de no llegar a buen puerto las tratativas llegarán a un estado de movilización.

En esa línea, son explícitos en sus demandas: “Demandamos la salida del actual director nacional del Sernac, Andrés Herrera Troncoso, por abandono de deberes, su equipo de gabinete, staff de jefaturas de confianza y subdirectores“.