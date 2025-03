Juzgado de Garantía rechaza revisión de cautelares y mantiene arresto domiciliario a Daniel Jadue

El 3° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener el arresto domiciliario total en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien enfrenta cargos por fraude al fisco reiterado, cohecho, estafa y delito concursal. La decisión se tomó luego de que la defensa del militante comunista solicitara modificar la medida cautelar firma quincenal o mensual con arraigo nacional, o en su defecto, arresto nocturno.

El tribunal rechazó la petición al considerar que no se presentaron nuevos antecedentes que justificaran un cambio. Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de Jadue, argumentó que “lo más apropiado debiera ser que Jadue pudiera estar firmando una vez al mes, con un arraigo”. Sin embargo, el juzgado sostuvo que, al no haber variaciones en la investigación, no procedía alterar la cautelar.

Jadue, quien se conectó de manera telemática a la audiencia, lleva arresto domiciliario desde el 4 de septiembre pasado, cuando se le reemplazó la prisión preventiva que cumplió durante 91 días en la Penitenciaría Capitán Yáber. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte lo reformalizó el pasado 23 de enero, recalificando el delito de administración desleal como fraude al fisco reiterado, sumando un total de 10 cargos por este último ilícito.

Tras la resolución, Manríquez adelantó que apelarán, señalando que “con el avance de la investigación, no nos parece razonable”. Por su parte, el abogado querellante Cristian Espejo afirmó que “se le aumentaron los fraudes al fisco, lo que hace mucho más inviable esta solicitud de rebaja”.

En medio del proceso, surgieron declaraciones sobre una eventual candidatura presidencial de Jadue. Manríquez aseguró que, si el Partido Comunista lo estima conveniente, “no hay inconveniente”. El exalcalde ha manifestado su disponibilidad para una nueva campaña, aunque su situación legal sigue en evaluación.