Banquete del poder: Figuras DC y exDC articulan centro político para ser parte del próximo gobierno

Con cierto recogimiento y en la misma mesa del Café Torres, tras años de fractura, el presidente de la DC, Alberto Undurraga, y sus excamaradas, la senadora Ximena Rincón (DEM), junto a los dirigentes de Amarillos, Gutenberg Martínez y Mariana Aylwin, oyeron atentos el discurso del exministro Andrés Zaldívar, quien señalaba que no es necesario estar en el mismo partido para compartir valores comunes y que “quizás en algún tiempo corto, o no, podrían reunirse en un espacio común sin estar en un mismo partido”. La idea de fortalecer el centro político con miras a alianzas electorales o gubernamentales con la centroderecha en el caso de Evelyn Matthei (UDI) o apuntando a un socialismo democrático, que podría representar Tohá (PPD), ha estado en el debate.

El almuerzo del pasado sábado, que reunió a unos 100 parlamentarios, exparlamentarios y exautoridades que son o fueron militantes de la Democracia Cristiana, oficialmente era un “reencuentro de amistad cívica de excamaradas”. Aunque por los discursos y temas de conversación, fue un acto político.

Entre los nombre que se sentaron a la mesa a compartir un almuerzo de camaradas también estuvieron Carolina Goic, Fuad Cahín, Alberto Undurraga, Edgardo Riveros, Andrés Jouannet, Exequiel Silva, Jaime Mulet, Jorge Burgos, Matías Walker, Ricardo Hormazabal, Gabriel Ascencio, Sergio Espejo, Claudio Arriagada, Ignacio Walker, Zarko Luksic, Jorge Pizarro, Ximena Rincón, Patricio Walker y muchos más.

El evento generó este lunes un extenso debate en los chats de WhatsApp de la falange, principalmente porque ocurre cuando un sector de la colectividad propuso hace un par de semanas buscar un entendimiento entre el centro y la centroderecha que reúna a la DC con Amarillos, Demócratas, el FREVS e incluso Evópoli.

Aunque en el partido explican que es un sector minoritario el que lo impulsa, reconocen que ha generado tensión y polémica en algunos, mientras que esperanza en otros. Lo que está claro, es que quienes participaron del almuerzo son personajes que están o estuvieron en la Democracia Cristiana, parlamentario, exministros y autoridades, pero por sobre todo, son políticos con influencia y redes en la centroderecha, pero también en la centroizquierda.

Algunos miran este encuentro como una oportunidad para reunir al centro político y tender puentes que puedan forjar una alianza electoral o de gobierno desde el centro a la centroderecha, pero sin descartar a la centroizquierda.

El camino de fortalecer el centro político

Según explica el presidente regional metropolitano de la DC, Rodrigo Albornoz, este fue un tema que un pequeño grupo de dirigentes conversó con el expresidente Eduardo Frei en enero pasado.

El dirigente sostiene que la centroizquierda, con el Frente Amplio y el PC, está desdibujada y que debiera ponerse límites; por lo que fortalecer el centro se hace necesario.

“Yo espero que estas reuniones se reiteren. Uno espera que en un proceso de convergencia haya muchas más personas. Soy de los que he planteado que esta convergencia se puede dar en un mismo partido, pero también en una federación o coalición entre partidos con Amarillos, Demócratas, el Frente Regionalista Verde… Si me tuviera que extender a la derecha, no tendría reparos en que esté Evópoli como actor de centro; no advierto ningún impedimento, ya que compartimos valores”, afirma Albornoz a El Mostrador.

No es el único dirigente que defiende en la DC la necesidad de fortalecer el centro con Demócratas y Amarillos. Incluso, en la cita en el Café Torres —que fue organizada por el exdiputado Rodolfo Seguel y Juan Carlos Latorre—, el exsenador Zaldívar apuntó hacia un entendimiento con quienes tienen los mismos valores y amistad cívica.

“El partido ha sido parte de mi familia. (…) Mantengamos la amistad, acojámonos en la familia, y algún día, en algún tiempo corto o no, ¿por qué no podremos vernos en algo en lo que todos pensemos en común, sin tener por qué estar en un mismo partido? (…) Podemos pensar en qué creemos: en la democracia, en que estamos por exigir el respeto a los derechos humanos de forma integral, por la justicia social, por la paz, la no violencia. Esos principios fundamentales creo que nos reúnen a todos (…) Y si todos sumamos en la lucha por eso, vamos a hacerle un gran favor a nuestro país”, dijo Zaldívar, citando a Jacques Maritain sobre la importancia de la amistad cívica.

Otro de los que concuerda con estos planteamientos es el exdiputado Daniel Verdessi.

“Zaldívar dijo que a todos nos unía lo mismo: la democracia, la libertad, la justicia social y el Estado de Derecho. Como dijo Gutenberg Martínez, no sabemos por qué estamos aquí, pero ya lo vamos a saber, es decir, el encuentro tuvo un significado, claro que lo tuvo. Yo pienso en la idea de una hermandad humanista cristiana; no me atrevería a decir algo más o hacia dónde llega en lo político”, señala Verdessi.

Los bordes son los partidos extremos

Otros discrepan o toman distancia de la idea de un bloque que reúna a la DC, Evópoli, Demócratas y Amarillos. En estas últimas dos tiendas no tienen dudas: es imposible un entendimiento con el oficialismo y la DC.

“La Democracia Cristiana va a ser alianza con el Frente Amplio, el PC, PS y PPD, entonces no hay posibilidad de hacer un acuerdo ahí. Nosotros no vamos a ir en una lista parlamentaria que tenga un pie en ese sector ni con quienes además respaldaron el Apruebo”, señalan fuentes de estos partidos.

Un dirigente de Amarillos considera que, más allá del deseo de algunos de volver a la DC, nada de eso va a ocurrir, menos con Evópoli.

“La DC nos pegó un portazo en la cara en la Junta Nacional, y eso hace muy difícil cualquier posibilidad de reconciliación. Ellos están claramente alineados con la centroizquierda y el Partido Comunista, y nosotros ya hicimos ese corte. No es un tema”, señala el dirigente

También lo descarta Fuad Chahín, expresidente de la DC, quien comparte que “el país necesita un centro bien articulado, pero no lo ve posible en este momento. A pesar de que el encuentro fue desde el afecto y la amistad cívica, existen diferencias personales que contaminan cualquier posibilidad de acuerdo político. Los liderazgos actuales no parecen tener la conciencia de la necesidad de una sólida articulación del centro político, desde la centroizquierda hasta la centroderecha, para ofrecer gobernabilidad al país”, dice Chahín.

Chahín cree que no existe la madurez política para repetir una iniciativa como en Alemania para detener el avance de la ultraderecha y añade: “Yo no lo veo imposible, pero no veo que existan hoy día quienes están conduciendo los partidos de centro con la visión, el liderazgo y el coraje político para hacerlo. Entonces no soy muy optimista de que, más allá del diagnóstico compartido, exista la capacidad de hacer algo así”.

Aunque, el exministro del Interior de Michelle Bachelet, Jorge Burgos es más drástico en sus apreciaciones: “Creo fue un encuentro de amistad y recuerdos comunes, concluir más allá de eso me parece excesivo”.

Lo cierto es que el almuerzo en el Café Torres dejó más que solo camaradería y fue un momento en que militantes y exmilitantes del partido compartieron un acto político con discursos y palabras que llamaron a la unidad.