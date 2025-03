Quiebre en Chile Vamos por disputa entre Ossandón y Kast llega a las comisiones del Senado

La tensión al interior de Chile Vamos por la elección de Manuel José Ossandón como presidente del Senado, con votos de la izquierda y algunos legisladores de RN, se mantiene en alza. Ahora, legisladores de oposición señalan que habrá efectos administrativos en la composición de comisiones y en la designación de sus presidentes en la Cámara Alta, especialmente, en las instancias de Constitución y Hacienda.

“Hay incertidumbre en lo que va a suceder en las comisiones, porque hay temas de administración, de la distribución de los tiempos en las comisiones y a quién le corresponde presidir, y si esta mayoría con la que se eligió a Ossandón se va a expresar o no en la distribución”, explica uno de los senadores de Renovación Nacional.

De acuerdo con la normativa del Senado, para dar tramitación a las diversas materias de ley, los parlamentarios se constituyen en comisiones de acuerdo con temáticas específicas.

Según explican legisladores que apoyaron a Felipe Kast –quien resultó derrotado por Ossandón–, cada comisión está compuesta por cinco miembros y uno de ellos ejerce la presidencia, además de poner en tabla la discusión de los proyectos.

Las presidencias de cada una se establecen en función de un acuerdo político. En ese contexto, legisladores de Chile Vamos y del Socialismo Democrático advierten que “hay poca claridad” acerca de si los turnos de cada partido para integrar o presidir las instancias se van a mantener.

Cambios en las presidencias de comisiones

“A la vuelta de la semana distrital vamos a ver qué pasa con eso; si con esos votos (los de la elección en el Senado) se van a definir efectivamente comisiones como si fueran de los comités o no. O si los votos quedan clavados para siempre en los que votaron o vuelven a lo que eran (…), lo más complejo va a estar en las Comisiones de Hacienda y Constitución”, expresa el senador Carlos Kuschel (RN).

En el Socialismo Democrático coinciden con esa impresión. Uno de los parlamentarios explica que, después de que en 2024 se quebró el acuerdo original, se mantuvo la lógica de que las comisiones iban a quedar “tal como estaban” y que las presidencias y mayorías de los miembros de las comisiones Constitución y Hacienda, consideradas las dos más importantes, no quedaran en manos de un mismo sector.

“Entonces, si por ejemplo la de Constitución era de derecha, Hacienda era de centroizquierda”, detalla un parlamentario.

Según explican, en ese marco, el miércoles pasado en la Comisión de Constitución debía asumir la testera la senadora Paulina Núñez, pero no lo hizo porque el oficialismo se opuso.

“Había que hacer el cambio de presidente en la Comisión de Constitución y tenía que asumir Paulina Núñez (RN), pero no asumió. Porque José Miguel Insulza (PS) y Pedro Araya (PPD) se opusieron a que asumiera, mientras no se resolviera el tema de Hacienda”, señala un congresista del oficialismo, cuya versión fue confirmada por el senador Araya. Mientras que su par la senadora Núñez, no respondió los llamados de El Mostrador.

Los almuerzos de la oposición con la testera

Otro asunto por definir, dicen en Chile Vamos, es el futuro de los almuerzos de coordinación de la oposición. Según explica el senador de RN Carlos Kuschel, se trata de una instancia donde los 27 senadores de oposición se reunían con el presidente y el vicepresidente de la Cámara Alta para discutir diferentes materias políticas y legislativas.

Sin embargo, la reunión presidida por la dupla de senadores Manuel José Ossandón y el vicepresidente Ricardo Lagos Weber se encuentra “en veremos”.

“No sabemos si la nueva mesa y el oficialismo tienen un acuerdo que incida en la distribución de los senadores en las comisiones; las comisiones están en proporción a la fuerza política de cada partido y sabremos después de la semana distrital cómo quedan”, comenta el senador Kuschel.