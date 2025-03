Ossandón y surgimiento de la extrema derecha: “Está aprovechando los miedos a la delincuencia”

El díscolo de la derecha. El exalcalde de Puente Alto cumple 11 años en el Senado, coronándose como el nuevo presidente de la Cámara Alta, luego de derrotar al candidato de Chile Vamos, Felipe Kast.

En esta entrevista, el senador Ossandón se cuadra con la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y explica las razones del surgimiento de la extrema derecha.

-¿Su elección como presidente del Senado es una buena noticia para la candidatura presidencial de Evelyn Matthei?

-Creo que es una muy buena noticia mi elección para la candidatura de Matthei, porque asegura que la presidencia del Senado está en las manos de una persona de derecha, que no va a permitir que el Senado sea una plataforma electoral para nadie. Eso es muy importante.

La legislatura la manda el Ejecutivo, pero el presidente del Senado puede proteger de que nadie se aproveche del Senado. Es una muy buena noticia para la candidatura de Matthei que la presidencia del Senado esté en manos de una persona de derecha.

-¿Considera el surgimiento de las candidaturas presidenciales de libertarios y republicanos una amenaza para el triunfo presidencial de Chile Vamos?

-No hay enemigo chico. Cualquier candidatura de libertario o republicano puede ser complicada para Chile Vamos si las cosas se hacen mal. Chile Vamos tiene que demostrar que la candidata, no los partidos, es capaz de gobernar, de dirigir. Y eso no quiere decir andar repartiendo cupos, eso quiere decir que, con su tremendo currículum, ella va a tener la fuerza para tomar las decisiones que Chile necesita.

-¿Por qué surgió esa derecha más radical?

-La derecha más radical surgió porque en Chile se ha dado una dinámica del crimen organizado, de la delincuencia, del miedo, que ha permitido que populistas de derecha estén usando la misma estrategia que usó Boric en el Frente Amplio, de generar miedos.

El Frente Amplio aprovechó las desesperanzas y las frustraciones para llegar a La Moneda; la extrema derecha está aprovechando los miedos a la delincuencia, el crimen organizado.