¡Buenas, que tengan un excelente primer fin semana de otoño! El jueves se cumplió lo que todos esperaban y Luis Cordero asumió el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Tras la salida de Miguel Crispi, Giorgio Jackson, Izkia Siches, podríamos decir que Cordero se ha transformado en el aporte del Frente Amplio a la política nacional. Los dos nuevos subsecretarios frenteamplistas son píldoras para aliviar la depresión en que está sumido ese sector.

Treinta días de terror para la Justicia. Me habían adelantado que venían días movidos en el terreno judicial, pero lo ocurrido esta semana superó todo lo imaginable. Ministerio Público, Corte Suprema y Corte de Apelaciones enfrentan días oscuros.

El destino de Johannes Kaiser. En el Partido Republicano confían en que el candidato libertario cumplirá su palabra de que solo mantendrá su candidatura si supera los 18 o 20 puntos en las encuestas. Esta semana apareció desplegado José Antonio Kast y comenzó la baja de Kaiser en los sondeos.

Daniel Jadue ausente. El exalcalde de Recoleta no se conectó el fin de semana pasado al comité central del Partido Comunista. El 5 de abril podría proclamarse a Jeannette Jara precandidata presidencial.

El bonus track de la semana: la entrevista al díscolo RN y nuevo presidente del Senado, Manuel José Ossandón, que está jugado por la candidatura de Evelyn Matthei y explica: “Los populistas de derecha están usando el miedo, es la misma estrategia que usaron Boric y el Frente Amplio”.

Y como si fuera poco, analizamos en detalle la llegada de Cordero al Ministerio de Seguridad y las dos píldoras que aliviaron la depresión del Frente Amplio. Esta semana termina el secreto de la causa ProCultura, que aseguran dejará varios heridos, entre ellos, el exjefe de asesores del Segundo Piso. Y el Presidente Boric es noticia esta semana en Argentina por cariñoso audio que envió a un popular programa de streaming. Abunda el tiempo libre en La Moneda.

Y la recomendación de esta semana es la serie del momento, Adolescencia, que mi hijo adolescente consideró “mala”, pero tiene a todos los padres aterrados por un sistema educativo obsoleto e invadido por las redes sociales.

1

LA JUSTICIA VIVE TREINTA DÍAS DE TERROR

Treinta días de terror. La semana pasada, en tribunales, una autoridad me adelantó con preocupación que “venían treinta días de terror en el sector Justicia”. No quiso adelantarme los detalles. Los eventos de esta semana confirman el pronóstico de esa autoridad.

Allanamiento en vivo y en directo. Y todo comenzó con las imágenes transmitidas por televisión del allanamiento a la oficina del ministro de la Corte de Apelaciones Antonio Ulloa, en el Palacio de Tribunales, para retirar documentos y artículos electrónicos, como teléfonos y computadores. Lo mismo ocurrió en el domicilio del ministro del Tribunal Constitucional Héctor Mery, exjefe de la División Judicial del Ministerio de Justicia en el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Inédito. Consulté a autoridades de Gobierno y del Poder Judicial y nadie recuerda un caso similar de allanamiento de la oficina de un ministro de Corte de Apelaciones y, mucho menos, de un ministro del Tribunal Constitucional.

Posible intervención de los involucrados en juicios relevantes. La diligencia la autorizó la jueza de Garantía de Santiago, Daniela Guerrero, según antecedentes presentados por la Fiscalía Regional de Rancagua, que investiga la arista nombramientos del caso Hermosilla. Un fiscal sorprendido con la medida me dijo: “Tiene que haber elementos muy sólidos para permitir esta diligencia, de lo contrario, sería muy grave”. Todo indica que el tema investigado no son los nombramientos, sino la posible intervención que tuvieron dichos ministros en causas judiciales.

Todo empezó en noviembre de 2023.Lo ocurrido el lunes es un nuevo capítulo en la telenovela judicial que desató la grabación realizada por Leonarda Villalobos a la reunión en la oficina de Luis Hermosilla y que ocasionó la salida de dos ministros de la Corte Suprema. La pregunta en pasillos de tribunales es hasta dónde llegarán los efectos del escándalo Hermosilla.

Carroza nuevamente en entredicho. La tarde del lunes, el Pleno de la Corte Suprema tenía en tabla escuchar el resultado de la investigación sumaria que solicitaron los propios ministros Mario Carroza y Manuel Antonio Valderrama, tras salir mencionados en los chats de Luis Hermosilla. El Pleno escuchó los resultados de la investigación realizada por el fiscal judicial de la Suprema, Jorge Pizarro, y decidió sobreseer al ministro Valderrama, pero no hizo lo mismo con el ministro Carroza.

Efecto del caso Ulloa. La decisión del Pleno de la Corte Suprema de no sobreseer al ministro Mario Carroza es de alto impacto y se interpretó como una precaución del máximo tribunal por posibles nuevos antecedentes que afecten a Carroza. Un reportaje de The Clinic el viernes lo enfrentó con los chats de Hermosilla. La Corte Suprema no quiso referirse a la situación del ministro Carroza.

Fin de las filtraciones. El abogado defensor y hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, comenzó el año pasado a denunciar la filtración de los chats de su defendido e, incluso, amenazó con entregar datos desconocidos si no paraban las filtraciones. No tuvo mucho éxito, pero la publicación del chat de la diputada Karol Cariola con la exalcaldesa Irací Hassler podría cambiar ese escenario. Diputados de izquierda solicitaron el lunes la remoción de fiscal Patricio Cooper por el caso Cariola.

Por qué es relevante la presentación de Cariola. Hasta ahora, todas las remociones de fiscales solicitadas por filtraciones de expedientes han sido rechazadas por la Corte Suprema. A fines de abril o comienzos de mayo, se espera que el máximo tribunal del país resuelva la remoción de Cooper. Esto podría ser el fin de las filtraciones.

Corte Suprema vs. Ministerio Público. En el sector responsabilizan de esta “rebelión judicial” al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien, preocupado de marcar su gestión con el sello de independencia respecto de otros poderes, ha permitido el exagerado protagonismo de algunos fiscales. En la Suprema existe molestia por la solicitud de la Fiscalía para acceder a la investigación secreta que realizó la Comisión de Ética a los exministros Ángela Vivanco y Sergio Muñoz. El allanamiento del lunes al Palacio de Justicia no colaborará al entendimiento entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Las salidas que tuvieron otras crisis institucionales. Un académico y miembro del Poder Judicial muy preocupado me dijo: “El caso MOP-Gate se resolvió con el acuerdo Lagos-Longueira, de modernización del Estado; el SQM-Penta derivó en la Comisión Engel, de financiamiento de la política; del caso Hermosilla, nadie se hace cargo”. Todo indica que los negros días para la Justicia continuarán.

2

REPUBLICANOS CONFÍAN EN LA PALABRA DE KAISER

El miércoles el rumor era tan fuerte que Kaiser salió a desmentirlo. En el Partido Republicano existe el convencimiento de que el candidato libertario Johannes Kaiser cumplirá la palabra empeñada, “es cosa de tiempo”. El mismo candidato libertario lo advirtió en febrero.

“Mi carrera presidencial se baja si no supero el 18-20 por ciento”, dijo Johannes Kaiser en una entrevista en Tele13 Radio, a fines de febrero pasado. Esta semana en el Partido Republicano me recordaron esta condición autoimpuesta por el presidenciable libertario.

Johannes Kaiser a la baja. La noticia en la encuesta Casen del pasado domingo 21 de marzo fue justamente la baja de Kaiser de 13 a 10 puntos, luego de tres semanas en que estuvo fijo en los 13 puntos. En el Partido Republicano insisten en que confían en la palabra de Kaiser.

Desmentido categórico. La posibilidad de que desistiera de su candidatura presidencial tomó tanta fuerza esta semana que obligó a Kaiser a publicar el miércoles, en su cuenta de Instagram, un video corto pero conciso: “No me voy a bajar, ¿lo entienden o no?”.

La baja de Kaiser y el despliegue de Kast. El presidenciable republicano comenzó esta semana una intensa agenda de conferencias de prensa: el lunes, criticó posible candidatura de Daniel Jadue y el nerviosismo de Chile Vamos; el martes, presentó una propuesta de apoyo a las pymes, “porque detrás de cada pyme hay una familia que necesita apoyo”; el miércoles, acusó al oficialismo de oponerse a rechazar la “ley antipitutos”; el jueves, dijo que el nombramiento de Luis Cordero “era otro paso atrás en medio de la grave crisis de seguridad”.

Chile Vamos monitoreando. En el comando de Evelyn Matthei ha llamado la atención cómo estas conferencias de prensa de Republicanos muestran un cambio en la competencia que tenían con Johannes Kaiser durante las semanas previas, donde uno aparecía con pistola y el otro con fusil al proponer el porte de armas. Máxima expresión de la coordinación entre los republicanos y libertarios fue su apoyo a Manuel José Ossandón para presidente del Senado.

Delincuencia, delincuencia y más delincuencia. En la sede del Partido Republicano me señalaron que lo bueno viene en dos semanas más, con una intensa campaña de José Antonio Kast con propuestas para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado, y donde demostrará lo negligente que ha sido la gestión de este Gobierno en la materia. Carolina Tohá será el principal rostro responsable.

Coincidencias en tema delincuencia. En Republicanos me dijeron que en la agenda de delincuencia “estamos en total sintonía con los libertarios, será una agenda conjunta para enfrentar el principal tema que preocupa a los chilenos”. La diferencia es que Republicanos dice contar con los equipos y una trayectoria como partido político.

Semana desmintiendo trascendidos.Paralelamente a este entusiasmo y múltiples conferencias de prensa realizadas por José Antonio Kast sobre temas contingentes, el candidato libertario Johannes Kaiser concentró sus apariciones en desmentir que se bajaba para aceptar una candidatura senatorial.

Efecto de los rumores. Las próximas semanas son clave para ver el comportamiento que tendrá la candidatura del presidenciable del Partido Nacional Libertario y si cumple lo señalado a fines de febrero, respecto a que bajaba su postulación si no alcanzaba los 18-20 puntos de adhesión. Hay mucho optimismo en el Partido Republicano.

3

EL DÍA EN QUE JADUE NO APARECIÓ Y JARA GANÓ

Notable ausencia. El fin de semana pasado, el Partido Comunista realizó el postergado comité central que decidiría su precandidato presidencial para las primarias oficialistas del junio próximo. La sorpresa fue que Daniel Jadue no participó del evento.

Camila Vallejo y Karol Cariola conectadas. El exalcalde de Recoleta está con arresto domiciliario, pero en todos los eventos anteriores del partido participó activamente, conectándose vía internet, como lo han hecho la vocera de Gobierno Camila Vallejo y la diputada Karol Cariola, ambas en postnatal.

Descartada la tercera opción. En un +Políticaanterior señalamos que había voces en el PC que postulaban que la mejor solución para resolver la disputa entre Jadue y Jara era nombrar una tercera alternativa. Circularon los nombres de la diputada Carmen Hertz y el de la secretaria general, Bárbara Figueroa. Esa opción fue descartada esta semana.

Manera habitual de resolver disputas en el PC. Me explicaron que lo de la tercera opción era una manera habitual de resolver las cosas en el partido y me dieron como ejemplo cuando, el año 2005, Jorge Insunza Becker disputaba la presidencia de la colectividad con Lautaro Carmona y, para terminar con el conflicto, la dirigencia decidió resolver la disputa nombrando a Guillermo Teillier.

Dos señales importantes. La ausencia de Daniel Jadue del comité central fue la primera señal de su posible abandono de la carrera presidencial. La segunda fue que insistiera, sin éxito, en el retiro de la cautelar de arresto domiciliario que lo tiene sin posibilidad de salir de su hogar. El lunes, el Tercer Juzgado de Garantía no aceptó cambiar su arresto domiciliario por arresto nocturno o firma mensual.

Carmona decide. En el PC hay claridad en que la última palabra la tiene el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, que cuando el fin de semana la prensa le pidió definirse entre Jadue y Jara respondió: “Hay muchos más nombres”. Eso cambió está semana.

Dificultad de movilidad de Jadue. En la interna del PC señalan que Carmona reconoció, en la comisión política del jueves y viernes de la semana pasada, antes del comité central, que el arresto domiciliario de Jadue era un impedimento para inscribirlo en abril en el proceso de primarias. Incluso lo dijo públicamente, según consignó el sábadoLa Tercera: “(Jadue) está viviendo una situación compleja, porque tiene una movilidad afectada”. El 5 de abril sería la fecha de proclamación de la ministra Jeannette Jara como precandidata presidencial del PC.

4

TRES PREGUNTAS A SENADOR MANUEL JOSÉ OSSANDÓN

El díscolo de la derecha. El exalcalde de Puente Alto cumple 11 años en el Senado, coronándose como el nuevo presidente de la Cámara Alta, luego de derrotar al candidato de Chile Vamos, Felipe Kast.

En esta entrevista, el senador Ossandón se cuadra con la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y explica las razones del surgimiento de la extrema derecha.

-¿Su elección como presidente del Senado es una buena noticia para la candidatura presidencial de Evelyn Matthei?

-Creo que es una muy buena noticia mi elección para la candidatura de Matthei, porque asegura que la presidencia del Senado está en las manos de una persona de derecha, que no va a permitir que el Senado sea una plataforma electoral para nadie. Eso es muy importante.

La legislatura la manda el Ejecutivo, pero el presidente del Senado puede proteger de que nadie se aproveche del Senado. Es una muy buena noticia para la candidatura de Matthei que la presidencia del Senado esté en manos de una persona de derecha.

-¿Considera el surgimiento de las candidaturas presidenciales de libertarios y republicanos una amenaza para el triunfo presidencial de Chile Vamos?

-No hay enemigo chico. Cualquier candidatura de libertario o republicano puede ser complicada para Chile Vamos si las cosas se hacen mal. Chile Vamos tiene que demostrar que la candidata, no los partidos, es capaz de gobernar, de dirigir. Y eso no quiere decir andar repartiendo cupos, eso quiere decir que, con su tremendo currículum, ella va a tener la fuerza para tomar las decisiones que Chile necesita.

-¿Por qué surgió esa derecha más radical?

-La derecha más radical surgió porque en Chile se ha dado una dinámica del crimen organizado, de la delincuencia, del miedo, que ha permitido que populistas de derecha estén usando la misma estrategia que usó Boric en el Frente Amplio, de generar miedos.

El Frente Amplio aprovechó las desesperanzas y las frustraciones para llegar a La Moneda; la extrema derecha está aprovechando los miedos a la delincuencia, el crimen organizado.



5

CONVERSACIONES DE PASILLO

Frente Amplio celebró el jueves con dos píldoras para la depresión. Fue una buena noticia para el FA la llegada de sus militantes a la Subsecretaría del Interior, con Víctor Ramos, y a la Subsecretaría de Seguridad Pública, con Rafael Collado, tras semanas en que es tema la irrelevancia del sector, luego de tres años de Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y la inexplicable ausencia de un candidato presidencial.

Luis Cordero aparece como el aporte más relevante que realizó el Frente Amplio al Gobierno. Cordero no tiene militancia, pero desde esa independencia política es que el FA lo considera uno de los suyos, luego del importante rol que tuvo en la crisis de los indultos del estallido social y, posteriormente, la sorpresiva salida del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, por el escándalo que produjo la denuncia criminal por violación y abuso sexual de una funcionaria.

Rafael Collado, un cuadro relevante para el FA. Este abogado de la Universidad de Chile y candidato a doctor en Derecho, lideró el equipo que tramitó el paquete legislativo de seguridad durante la administración de Carolina Tohá en el Ministerio del Interior.

Este abogado de la Universidad de Chile y candidato a doctor en Derecho, lideró el equipo que tramitó el paquete legislativo de seguridad durante la administración de Carolina Tohá en el Ministerio del Interior. Preocupación por Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. El nuevo subsecretario del Interior, el sociólogo Víctor Ramos (FA), ocupaba hasta el jueves pasado el cargo de director ejecutivo de la comisión que el Presidente Boric creó en junio de 2023, para que presentara una propuesta dirigida a resolver la postergada demanda de tierras del pueblo mapuche. Luego de tres postergaciones, la comisión se comprometió a entregar la propuesta a comienzos de abril, es decir, la próxima semana. Ramos mantendría monitoreo de la instancia, dijo el viernes.

Presidente Gabriel Boric sorprende a periodista argentina, saludándola con mensaje de voz en redes sociales. Los comentarios del Mandatario durante la crisis por la salida del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve motivaron a su círculo cercano a sugerirle que redujera sus comentarios en redes sociales. Pero el martes Boric encontró tiempo para enviarle un mensaje de amistad a un programa de streaming juvenil argentino.

La conductora del programa “Blender”, Fiorella Sargenti, contó allí el pasado martes 26: “Nosotros somos reamigos del Presidente de Chile, porque nos resigue, nos reescucha… y no saben qué hice: le escribí y le dije que los chicos (sus compañeros del programa) no me creen que somos magallánicos, así que le pedí que me mandara un mensaje”.

Ante la mirada atónita de los otros conductores, Sargenti mostró en cámara una imagen con el mensaje de voz del Presidente Gabriel Boric.Aplausos y vítores de los conductores de “Blender”, que exigieron escuchar el mensaje: “Hola, chicos y chicas de Blender, y felicitaciones por el trabajo que están haciendo allá, que les vaya muy bien y ojalá poder conocerlos allá más adelante… de acá de Chile somos varios los que los seguimos”.

Miguel Crispi sería nuevo protagonista en el caso ProCultura. En La Moneda existe preocupación, porque el jueves 4 de abril termina la reserva que afecta a la investigación de la Fundación ProCultura de Alberto Larraín y que involucra el traspaso de dinero de varios gobernadores, incluido el de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

La novedad en este caso sería el papel que tuvo el exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi. El caso ProCultura se mantuvo con cierta reserva, donde la única filtración relevante ocurrió en octubre pasado y afectó al Presidente Gabriel Boric y su expareja, Irina Karamanos.

Rol como subsecretario de Desarrollo Regional. El informe dado a conocer esta semana por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados mencionó a Miguel Crispi por su responsabilidad en el alto puntaje asignado por esa repartición a dicha fundación (97,1 puntos de 100), que la validaba para la adquisición de fondos públicos. Crispi renunció a su cargo de jefe de asesores del Segundo Piso a principios de este mes.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 31 de marzo

Centro de Justicia revisa la apelación de la Fiscalía en el caso Hermosilla.

Comienza la octava reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Corte Suprema revisa la admisibilidad del recurso ingresado por el PC y el FA para remover al fiscal Patricio Cooper.

Martes 1 de abril

Comienza sus funciones el Ministerio de Seguridad Pública con el ministro Luis Cordero.

Revisión de medidas cautelares del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

Jueves 3 de abril

Paro Nacional convocado por la CUT y la ANEF.

Tribunal Constitucional revisa los requerimientos de la cesación en el cargo de la senadora Isabel Allende Bussi.

Elección de los integrantes del Consejo del INDH.

Viernes 4 de abril

Audiencia de sobreseimiento definitivo en la causa Sierra Bella, solicitada por el representante legal de Inmobiliaria San Valentino SpA.

Sábado 5 de abril

Cambio de hora.

Domingo 6 de abril

Presidente Gabriel Boric finaliza su viaje a India.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Nuevo subsecretario de Seguridad Pública solo registró en su página de Ley del Lobby viajes a Valparaíso. El abogado Rafael Collado no tiene registro de audiencias ni de donativos, cuando ejerció como jefe de asesores del Ministerio del Interior.

Rendición de 93 viajes a Valparaíso , entre marzo de 2024 y el 28 de enero de 2025, lo que confirma su rol protagónico en el trabajo legislativo de la cartera del Interior.

, entre marzo de 2024 y el 28 de enero de 2025, lo que confirma su rol protagónico en el trabajo legislativo de la cartera del Interior. Un viaje al exterior. El único traslado fuera de Chile fue el 22 de junio de 2024 a Madrid, España, cuando visitó: Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO), Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos (CEFRONT) y el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras (CECORVIGMAR).

8

RECOMENDACIÓN: ADOLESCENCIA (NETFLIX)

Adultos aterrados, adolescentes decepcionados. La serie Adolescencia, de Netflix, es tema obligado en la prensa occidental, por reflejar la crisis que enfrenta la educación escolar en un contexto de cambios sociales y tecnológicos desconocido para la mayoría de los padres y adultos.

Personalmente, evité ver la serie por lo escabrosa que es la historia, que –en resumen y sin hacer spoiler– es la experiencia de una familia que tiene un hijo de 13 años acusado de asesinar a una compañera de colegio.

Mi hijo adolescente de 19 años consideró mala la serie, aburrida, falta de acción, “es solo eso, nada más”. Una decepción.

Leí una crítica en la prensa británica que la calificó como “aterradora y brillante pieza de arte y cultura”, destacando el capítulo tercero, por ser una hora de diálogo entre el joven protagonista y una psicóloga.

Cuatro capítulos de una hora, en que destaca el joven sin experiencia actoral previa, Owen Cooper. Dirección de Philip Barantini y elogiado guion de Jack Thorne.

Y hasta aquí el +Política de esta semana. Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.