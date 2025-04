Cacería de brujas por destitución de senadora Allende (PS)

Winter realizaba su discurso al mismo tiempo que afuera parlamentarios socialistas responsabilizaban al Frente Amplio y al Presidente Gabriel Boric del fin de la carrera política de la senadora Allende.

Un Gobierno en homenaje a Salvador Allende. La campaña presidencial de Gabriel Boric tuvo como imagen al expresidente socialista que murió en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado fue pensada como una buena oportunidad para realizarle un homenaje, pero fracasó por un deslavado evento frente a La Moneda. Otra manera de homenajearlo era convirtiendo su casa en un museo.

Larga lista de responsables del fracaso de la casa museo. Levamos cuatro meses de renuncias de funcionarios públicos y malas noticias sobre el intento de la compra. Nadie se percató de que la Constitución prohíbe a empleados públicos suscribir contratos con el Estado. Tampoco que dos funcionarias públicas formaban parte de la sucesión de Allende.

Salen todas las Allende. En marzo perdió el cargo de ministra de Defensa Maya Fernández Allende y, este jueves, el Tribunal Constitucional destituyó a la senadora e hija del exmandatario, Isabel Allende, tras más de treinta años como parlamentaria. Difícil una peor manera de terminar la carrera política.

Frente Amplio o Boric. Un optimista dirigente frenteamplista y funcionario de Gobierno me dijo el jueves que todo indicaba que los ataques serían al FA, no al Presidente Gabriel Boric. Es el último año de Gobierno, no correspondía atacar al Mandatario.

Responsable legal. El foco de este caso siempre ha estado puesto en la jefa de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, excompañera del Presidente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que llegó a ese puesto cuando Giorgio Jackson (FA) era ministro Segpres.

Operación Tribunal Constitucional. Otra crítica al Gobierno es que nadie asumió la responsabilidad de operador judicial del caso, a cargo de garantizar los votos del TC. Las dos ministras frenteamplistas (Nancy Yáñez y Daniela Marzi) votaron a favor de la destitución de la senadora Allende. La actuación de estas dos ministras fue muy elogiada en el mundo académico.

Efectos inmediatos. Debilitamiento del Gobierno y del Presidente en plena disputa por precandidaturas presidenciales, donde Carolina Tohá (PPD) era la candidata de La Moneda. Socialistas comienzan discusión por quién reemplaza a la senadora Allende, en medio de cuestionamientos a la nueva mesa del partido, que debería asumir durante las próximas semanas. Continuará ola de despidos, advierten en el oficialismo.

