Matthei critica a Jeannette Jara por renunciar este lunes y no el sábado: “Yo lo hice altiro”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cuestionó este lunes la decisión de la exministra del Trabajo Jeannette Jara de presentar su renuncia al Gobierno recién este lunes, luego de ser proclamada el sábado como la carta presidencial del Partido Comunista.

En conversación con radio Duna, Matthei aseguró que lo más correcto habría sido dejar el cargo el mismo día de la proclamación: “Ella debió haber renunciado el sábado, está bien, renunció el lunes a primera hora. Yo hubiera creído que era mejor el sábado, pero en fin”.

La alcaldesa de Providencia recordó su propia experiencia en 2013, cuando fue designada abanderada de la UDI mientras se desempeñaba como ministra del Trabajo durante el primer mandato de Sebastián Piñera. “Yo renuncié de inmediato, altiro”, afirmó. Según registros de la época, Matthei envió su carta de renuncia por correo electrónico tras reunirse con la directiva de su partido, aunque el cambio de gabinete se concretó días después.

Además, la actual candidata quiso marcar diferencias con Jara en cuanto al uso de recursos públicos: “Como alcaldesa nunca jamás viajé por Chile con plata del Estado, ni con día de sueldo apoyando otros candidatos o haciendo campaña. Cada vez que viajé fue con vacaciones o días sin sueldo, y pagándome yo los pasajes”.

Pese a sus reparos, Matthei cerró señalando que el proceso que vive el oficialismo no es su preocupación principal. “Lo que suceda en el campo contrario a mí no me compete, es un tema de ellos. Yo lo que tengo claro es que tengo que prepararme para tratar de tener el mejor programa posible”, concluyó.