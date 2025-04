Diputada Schneider: pérdida de la Cámara de Diputados es una “derrota para fuerzas progresistas”

En medio de días complejos para el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider se refirió a la reciente pérdida de la presidencia de la Cámara de Diputados, cargo que estaba en manos del Partido Comunista, representado por Karol Cariola, y que pasó a ser liderado por el diputado José Miguel Castro (RN) de Chile Vamos.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Schneider calificó la pérdida de la presidencia de la Cámara de Diputados como una “derrota para todas las fuerzas progresistas”, no solo para el Frente Amplio. En su intervención, Schneider expresó su descontento con el proceso que llevó a la elección de la nueva presidencia.

“¿Cómo es esto que se termina por una tómbola eligiendo a quién va a presidir la Cámara de Diputados?”, comenzó Schneider, quien añadió que la situación tiene que ver con la ruptura de los acuerdos administrativos que regían la Cámara desde 2022. En sus palabras, la elección “no es que el Frente Amplio pierde la presidencia de la Cámara de Diputados. En este caso, esto es una derrota para todas las fuerzas progresistas, para las fuerzas de izquierda y centro-izquierda que éramos parte y que somos parte aún, porque hay que honrar los acuerdos”.

Schneider explicó que, en la primera vuelta, el Frente Amplio había ganado con 75 votos frente a los 74 votos obtenidos por la derecha. Sin embargo, en la segunda vuelta, debido a la ausencia del diputado Jaime Araya (independiente del PPD), el proceso terminó empatado, lo que derivó en un sorteo para decidir al nuevo presidente. “Luego, en la segunda vuelta, donde se gana por mayoría simple, el diputado Jaime Araya, independiente del PPD, no vota por encontrarse pareado o por, qué sé yo, explicaciones que tendrá que dar él. Empatamos en la segunda vuelta y lo que corresponde luego de la segunda vuelta es el sorteo, en caso de no haberse concitado una mayoría. Y en ese sorteo es que resulta electo el diputado Castro como nuevo presidente de la Cámara”, explicó la diputada.

La diputada también lamentó el resultado del sorteo y enfatizó que no se trataba de un conflicto interno dentro del Frente Amplio o de un tema de nombres, sino de una pérdida importante para avanzar en los proyectos clave para el país. “Esto no tiene que ver con el Frente Amplio, no tiene que ver con Camila Rojas, no tiene que ver con un nombre propio, ni con una proyección electoral, ni con nada. Sino que tiene que ver con que a nosotros nos interesa tener la Cámara precisamente para sacar adelante los proyectos que Chile necesita”, dijo Schneider.

Además, apuntó a los diputados que, según ella, entregaron la presidencia a la derecha, criticando la actitud de los diputados Marisela Santibáñez y Pamela Giles, quienes votaron por el diputado Castro, además del mencionado Araya: “Claro, lo que pasa es que me imagino que se está refiriendo a la diputada Marisela Santibáñez, que había sido… Recordemos un poco su historia, ella parte siendo electa por el PRO, después es reelecta en lista con el Partido Comunista, y resulta que vota por el diputado Castro, porque me imagino que usted no esperaba otra cosa de Pamela Giles, que también votó por el diputado Castro”, señaló Schneider.

Para Schneider, la decisión de estos diputados es lamentable porque, según su perspectiva, “quienes se dicen de izquierda y progresistas, y le entregaron la testera y la presidencia a la Cámara a la derecha, les están entregando en bandeja una herramienta más para trancar los cambios que Chile necesita, para trancar los proyectos que mejoran la vida de la gente”.

En este contexto, la diputada destacó el riesgo de que la nueva presidencia de la Cámara pueda obstaculizar importantes reformas. “Yo sé que algunos tenían excusas muy buenas, algunas ocupaciones, qué sé yo, pero aquí los hechos son unos, y es que efectivamente se le entrega a la derecha la presidencia de la Cámara, y eso me parece muy lamentable”, afirmó Schneider, recordando cómo la derecha había intentado bloquear reformas importantes en el pasado, como la reforma de pensiones y la reforma educativa.

Finalmente, Schneider advirtió que estarán vigilantes para evitar que la nueva presidencia de la Cámara “incurra en estas artimañas” y subrayó la necesidad de seguir avanzando en los proyectos cruciales para el país, como el Sistema Nacional de Cuidados y la eliminación de los créditos educativos. “Vamos a estar muy atentos y atentas de que la nueva presidencia de la Cámara no incurra en estas artimañas, y que podamos hacer avanzar igualmente los proyectos que Chile necesita”, concluyó.