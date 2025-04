Jorge Correa Sutil y la casa de Allende: “La abogada de la Segpres no puede seguir en el cargo”

El abogado y exministro del Tribunal Constitucional, Jorge Correa Sutil, emitió duras críticas contra Francisca Moya, asesora jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), en el contexto de la destitución de la senadora Isabel Allende por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

Correa Sutil calificó como alarmante la postura de Moya, quien aseguró que su labor era “técnica legislativa” y que no había sido su responsabilidad advertir la inconstitucionalidad del decreto relacionado con la compraventa. “Que ella diga que no era su tarea revisar la constitucionalidad me dejó helado”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Según el abogado, este rol es fundamental para garantizar la legalidad de los decretos firmados por el presidente de la República. “El director jurídico de la Segpres es como el arquero central de la República”, dijo, agregando que “su tarea incluye velar por la constitucionalidad de los decretos supremos”.

Para Correa, la postura de Moya refleja una peligrosa falta de entendimiento sobre la importancia de su cargo. “Que diga que su tarea era solo técnica me dejó helado”, para agregar que “si eso es lo que entiende por su función, no puede seguir en el cargo“.

Sutil también criticó al Presidente Gabriel Boric por mantenerla en su equipo. “El Presidente está pagando costos políticos innecesarios al mantener en el cargo a alguien que claramente no comprende la magnitud de sus responsabilidades”.