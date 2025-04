“Te equivocas”: Undurraga critica postura de Jara sobre Venezuela y Cuba

Alberto Undurraga, candidato presidencial de la Democracia Cristiano (PDC), respondió a las declaraciones de Jeannette Jara, candidata presidencial del Partido Comunista (PC), sobre la situación política en Cuba y Venezuela.

Jara había afirmado en CNN Chile que Cuba tiene “un sistema democrático distinto” y que la principal dificultad del país era el bloqueo estadounidense. Además, había calificado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela como un “régimen autoritario”.

Undurraga, con una crítica contundente, señaló que Jara se equivocaba. “En Cuba no hay democracia, al igual que en Venezuela”.

“Hay presos de conciencia, no hay libertad de expresión, no hay sistema de elecciones libres e informadas y se persigue a activistas”, expresó, subrayando las diferencias fundamentales entre el PDC y el PC en cuanto a la valoración de estos regímenes”.

