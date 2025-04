Diego Pardow: “El cierre de las termoeléctricas en Puchuncaví no es una discusión de sobremesa”

En la primera parte de una entrevista a Diego Pardow publicada el viernes pasado por El Mostrador, el ministro de Energía adelantó que las cuentas de la luz volverían a subir este año tras un incremento en las tarifas del orden de un 7%, durante el segundo semestre.

En esta segunda parte, el titular de Energía evalúa los argumentos de la empresa Quintero Energía para justificar con factores externos el retraso en el cierre de dos unidades termoeléctricas (Campiche y Nueva Ventana) comprometidas para este 2025 en el Plan de Descarbonización. Manifiesta la confianza del Gobierno en que se priorice en el Senado la discusión sobre la expansión del subsidio a las tarifas eléctricas para las familias vulnerables. Y analiza el nuevo round entre las empresas renovables y el Coordinador Eléctrico Nacional sobre las nuevas restricciones de transferencia, que ha derivado en un aumento del vertimiento de energía de las renovables en más de un 60%.

Cierre de Campiche y Nueva Ventana

-Hace algunos días la empresa Quintero Energía argumentó que el cierre de dos unidades termoeléctricas en Puchuncaví comprometidas para este 2025 no dependía de ellos, sino de la materialización de obras de infraestructura como la línea Kimal-Lo Aguirre, además de sostener que la disponibilidad de estas centrales era un asunto de seguridad energética. ¿Cuál es su opinión?

-Yo creo que el funcionamiento de nuestro sistema eléctrico y de nuestro aparato institucional ya es suficientemente complejo para que este tipo de declaraciones lo complejicen más todavía. Este es un tema donde no corresponden esas declaraciones. El cierre de centrales termoeléctricas se ha realizado en once oportunidades en nuestro país, con las mismas reglas. Aquí hubo un proceso voluntario de acuerdos con las empresas titulares de los activos de generación y la ministra de esa época, en once oportunidades. Y la manera en que se han interpretado esas reglas es que el titular del activo solicita a las autoridades correspondientes, que en este caso son la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, el retiro de esa unidad, y se realiza un análisis de seguridad.

-¿Y a la fecha se ha presentado esa solicitud?

-No. Y este análisis de seguridad, que debe hacerse, no es una discusión de sobremesa. Es algo serio, con evidencia y antecedentes técnicos fundados que determinan si la fecha estipulada en el compromiso de cierre, se puede cumplir o se necesita prorrogar. Hemos tenido de los dos casos. Hemos tenido casos donde se autoriza de manera pura y simple el retiro de la unidad y casos donde se pospone en el tiempo. Engie, en una de sus últimas solicitudes, el informe de seguridad determinó que se tenía que posponer. Si del análisis de estos estudios surge que necesitamos acelerar algunas otras obras de infraestructura, obviamente nosotros como ministerio vamos a estar disponibles para aquello. El compromiso de el Plan de Descarbonización, no es de este Gobierno, es del Estado de Chile.

Y si algunas unidades asumieron el compromiso de un retiro en enero del 2025, lo que corresponde es que haga esa solicitud. Eso es lo que falta en este caso. Esto es una discusión que tiene un espacio institucional en la que tiene que darse e, insisto, esto no es una discusión de sobremesa.

Subsidios a las tarifas eléctricas

-En otro tema, esta semana usted informó que las cuentas de la luz volvería a subir tras un aumento tarifario del 7% para el segundo semestre. ¿Cómo va la discusión legislativa sobre la expansión del subsidio eléctrico para las familias más vulnerables?

-Esta es una política muy importante y nuestra expectativa es que ya estuviera aprobado ese proyecto. Ojalá que con el reinicio de las actividades legislativas, con las nuevas presidencias, tanto en comisiones como en las mesas directivas de ambas cámaras, podamos priorizar este proyecto para que salga rápido. Este es un proyecto que permitiría expandir significativamente la cobertura del subsidio a clientes vulnerables.

El gobierno siempre ha estado dispuesto a dialogar, ceder, encontrar alternativas, buscar un camino intermedio,

porque obviamente, como es un proyecto que necesita viabilizar recursos, establece mecanismos de recaudación adicionales como la sobretasa del impuesto al carbón, el cargo FED, que han generado resistencia en los grupos de interés que de alguna manera les toca asumir ese esfuerzo económico.

-Respecto del cargo al Fondo de Estabilización de Tarifas (FED) de los Pequeños Medios de Generación Distribuida PMGD), hace algunos días se conoció un audio en donde estas empresas celebraban el lobby que hicieron que esta propuesta fracasara en la Cámara ¿Ustedes van a reponer esta parte del proyecto?

-Sí, el compromiso siempre fue reponerlo. Ese fue un pilar que se perdió por muy pocos votos. La diferencia fue efectivamente de dos votos, pero obviamente entendiendo que van a tener que hacerse algunas modificaciones porque hay algunas observaciones de parlamentarios que decidieron abstenerse o no concurrir con el voto favorable, porque necesitaban mayor claridad respecto al impacto financiero en la industria de este cargo y eso es algo de lo que hemos avanzado durante el verano y obviamente lo vamos a reponer, no exactamente igual, sino con algunas modificaciones que se hacen cargo de estas observaciones. La perspectiva es aprobarlo entendiendo que obviamente al sector de la industria esto no le gusta.

Energías renovables y el peligro de la transición energética

Desde el apagón en el adelante las Asociación de Empresas Renovables han cuestionado la decisión del Coordinador Eléctrico Nacional de restringirles la frecuencia en las líneas de transmisión, cuestión que a juicio de estas empresas pone en peligro la transición energética ya que el vertimiento superar el 60% de la energía que generan.

-Nosotros tenemos un sistema institucional en el cual las decisiones del coordinador son desafiables sobre la base de evidencia y sobre la base de argumentos técnicos. En el caso de las restricciones que tuvieron lugar en la línea que fallo, en los días siguientes al apagón, entiendo que había una exigencia muy legítima de que se publicaran las razones y los principios y la duración de aquello. Eso se hizo por parte del coordinador, se revaluó la situación y esas restricciones se levantaron. Lo que está ocurriendo ahora, entiendo, que tiene que ver con el horario en el que se tienen que programar distintos trabajos. Y, obviamente, deben hacerse mantenciones y programar trabajos que dificultan el acceso a una obra de infraestructura, que es requerida para el transporte de energía. Bueno, va a haber diferencias de opinión sobre la base de si se hacen en un día o en otro. Yo espero que la disposición del Coordinador sea siempre a poner sobre la mesa los antecedentes técnicos que gobiernan sus decisiones.

-¿Pero está en riesgo la transición energética?

-Nuestro sistema institucional funciona y las decisiones del Coordinador Eléctrico Nacional están sujetas a la revisión del panel de expertos. Entonces yo creo que antes de generar alarmas como el tipo de que la transición energética está en riesgo y estas cosas, utilicemos los canales institucionales que tenemos. Para eso están. Nuestro sistema tiene maneras de resolver estas diferencias y yo creo que la invitación es a canalizar las diferencias donde las haya.