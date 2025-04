Jeannette Jara (PC): “Yo no vengo de la élite. Es un importante plus respecto de otros candidatos”

“Cuando uno se queda solo enamorado de sus propias ideas y no hay mayoría social y política, no avanza nada (…) Me gusta poder conectar con las mayorías populares, que es algo que ha estado muy ausente en la política chilena, construyéndose una política más desde quienes han estudiado”, dijo Jara.

Resumen Síntesis generada con OpenAI La candidata del PC, Jeannette Jara, destacó la importancia de contar con líderes que comprendan la realidad de la gente común a través de la experiencia, no solo del conocimiento teórico de los sectores más necesitados. En una entrevista, Jara se distanció de sus contendores, Gonzalo Winter y Carolina Tohá, argumentando que ellos provienen de la élite y no de los sectores populares que representan a la mayoría del país. Además, enfatizó la necesidad de cambios estructurales, como la eliminación de las AFP, y observó una disminución del anticomunismo en la política.