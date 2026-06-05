Piden declarar escasez hídrica en la principal cuenca que abastece a Santiago

La Junta de Vigilancia del Río Maipo Primera Sección (JVRM) y Aguas Andinas solicitaron formalmente a la Dirección General de Aguas (DGA) decretar zona de escasez hídrica en la primera sección del río Maipo por un período de un año, argumentando que las actuales condiciones hidrometeorológicas continúan presionando la disponibilidad de agua para el Gran Santiago.

Según las entidades, la petición se fundamenta en la persistencia de la sequía estructural que afecta a la zona central y en sus efectos sobre la acumulación de nieve y los caudales del río Maipo. De acuerdo con datos de la Dirección Meteorológica de Chile, mayo de 2026 se convirtió en el quinto mes más seco registrado en Santiago desde 1967, con apenas 4,3 milímetros de precipitaciones, cifra considerablemente inferior al promedio histórico de 42,6 milímetros para ese mes.

El presidente de la JVRM, Luis Baertl, sostuvo que el cambio en el régimen hídrico ha reducido la disponibilidad del recurso y que la declaración de escasez permitiría fortalecer las herramientas de gestión y coordinación para la distribución del agua. Añadió que durante mayo el 53,9% del agua superficial de la primera sección del río Maipo fue destinada al abastecimiento humano de Santiago.

Por su parte, el director de Planificación, Ingeniería y Construcción de Aguas Andinas, Cristian Schwerter, señaló que la medida facilitaría la implementación de acciones operativas y administrativas para enfrentar períodos críticos. Indicó además que la empresa continúa desarrollando proyectos vinculados a su estrategia Biociudad, enfocados en nuevas fuentes de abastecimiento, resiliencia hídrica, uso eficiente del recurso, aprovechamiento de aguas subterráneas y soluciones basadas en la naturaleza.

La solicitud —según enfatizan los solicitantes— se produce en un escenario marcado por los efectos del cambio climático. De acuerdo a un estudio de la Universidad de Chile, el Glaciar Echaurren, considerado una fuente relevante para el abastecimiento de agua potable de cerca de 7,5 millones de habitantes de la Región Metropolitana, ha perdido alrededor del 65% de su superficie.

Asimismo, datos del World Resources Institute sitúan a Chile en el puesto 16 entre los países con mayor riesgo climático y exposición a sequías a nivel mundial.