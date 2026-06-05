UDI apoyará con votos la acusación contra Grau, pero no la firmará

La Unión Demócrata Independiente (UDI) resolvió apoyar con sus votos la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, aunque no la firmará. Así lo afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), quien sostuvo que el texto entrega garantías suficientes para respaldar la ofensiva.

Según informó BioBioChile, Alessandri explicó que la colectividad oficialista revisó el documento antes de adoptar una postura y descartó que la decisión respondiera solo al clima político. “La UDI resolvió no firmarla, pero sí apoyarla, sí votarla a favor en la Cámara”, señaló.

El parlamentario sostuvo que el texto “fue hecho seriamente” y que, a juicio de la UDI, expone una presunta vulneración constitucional vinculada a cifras de las finanzas públicas que habrían sido “infladas o ocultadas o mal expuestas”.

Alessandri también marcó distancia con la forma en que se gestó la acusación. Dijo que la UDI no fue incluida en la decisión ni en la coordinación, pese a que venían trabajando con el equipo del Presidente Kast tras la Cuenta Pública, cuyo tono —según planteó— apuntaba a acuerdos más amplios.

El diputado afirmó que el peor escenario sería dividir los votos oficialistas en la Cámara, y el segundo, que la acusación no alcance los respaldos necesarios para pasar al Senado. Por eso, aseguró que la UDI pondrá sus votos para apoyar la tramitación.

“Felicité, de hecho, a los autores porque está muy bien hecho el texto. Lo revisaron nuestros abogados expertos también, y está bien hecho”, cerró Alessandri.