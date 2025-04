Benavente (UDI) y “fake news” de Evelyn Matthei sobre cámaras en el Nacional: “Nadie es perfecto”

El diputado UDI, Gustavo Benavente se refirió al error de Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, quien aseguró que no existen cámaras de seguridad en el Estadio Nacional.

Acompañada por el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, Matthei afirmó: “Ni una sola cámara, ni una, ni una”, calificando la situación como una “vergüenza” y criticando la falta de sistemas como reconocimiento facial. Sin embargo, el Ministerio del Deporte desmintió rápidamente sus dichos, confirmando la existencia de 322 cámaras de seguridad operativas en el recinto, una de las cuales incluso grabó la intervención de Matthei y Sichel, según informó CNN Chile.

Ante este escenario, el diputado, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, salió al paso para analizar la situación. Si bien reconoció el error de Matthei, destacó que estos episodios no deberían eclipsar su principal atributo como candidata: la confiabilidad. “Nadie es perfecto, todos podemos salirnos del libreto y cometer errores. Lo importante es que Evelyn siga fortaleciendo su principal activo, que es la seriedad y la confiabilidad en sus propuestas”, afirmó el parlamentario.

Benavente puso énfasis en la importancia de cuidar la credibilidad de Matthei, señalando que aseveraciones categóricas que luego son desmentidas pueden afectar negativamente su imagen. “Hay que tener cuidado. La credibilidad es importante. Cuando uno lanza una afirmación tan tajante, como que no hay cámaras y luego se demuestra lo contrario, eso puede ser complicado”, advirtió.

Pese al traspié, Benavente contextualizó las palabras de Matthei, sugiriendo que su intención era resaltar la necesidad de reforzar la seguridad en los estadios. “El mensaje quizá era más profundo: mayores medidas de seguridad necesitamos en los estadios”, explicó.

El diputado también destacó las fortalezas de la candidata frente a otros contendores, aunque reconoció que Matthei no siempre logra generar el impacto mediático esperado. “Quizás no es la más atractiva para una cuña precisa o una imagen viral en redes sociales, como salir con un rifle disparando, pero eso no es lo importante. Evelyn se destaca por su seriedad y confiabilidad”, cerró.