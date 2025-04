“Somos un partido serio”: Jaime Mulet (FRVS) descarta bajar su candidatura presidencial

El precandidato de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, descartó renunciar a la carrera presidencial, asegurando que la existencia de “matices” con las otras candidaturas del oficialismo y afirmando que “vamos hasta el final”.

Su aclaración surge luego de que el entonces candidato presidencial por el Partido Liberal, Vlado Mirosevic, renunciara el miércoles a la carrera por La Moneda para expresar su respaldo por la opción de la exministra del Interior Carolina Tohá. Esto tras la reunión convocada por la expresidenta Michelle Bachelet, a la que asistieron los candidatos y precandidatos de la centroizquierda y en la que hizo un llamado a la unidad de cara a la primera vuelta de noviembre.

Su bajada puso en la mira de la esfera oficialista la candidatura de Mulet -no obstante ha manifestado previamente que un eventual gobierno suyo no sería de continuidad-. Sin embargo, y a diferencia del partido de Mirosevic, el FRVS sí se encuentra constituido en las 16 regiones del país, requisito legal para inscribir una candidatura presidencial. “Nos faltaba la última región, la terminamos en enero. Fue Magallanes, pero ya no hay ninguna duda, digamos, estamos encima”, afirmó.

Al respecto, el abanderado y parlamentario enfatizó que “por ningún motivo hemos pensado en bajar nuestra candidatura, somos un partido serio. Cuando el partido me pidió que sea candidato a esta primaria, obviamente es una instancia en la que vamos hasta el final”.

Así las cosas, Mulet manifestó que sea cual sea el resultado de la primaria, apoyará a la candidatura ganadora. “Y si la ganamos nosotros con mi candidatura, que espero que así sea, obviamente esperamos también el respaldo de los demás”. Del mismo modo, afirmó que “esperamos que sea una muy buena primaria donde haya contienda, donde vayamos a todas las regiones, donde llevemos debate y donde respetemos el resultado”.

“Creemos que ese es el sentido que tienen las primarias, así que feliz de participar y hasta el”, sentenció el ahora firme contendiente por La Moneda.