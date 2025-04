Efecto Bachelet “caló hondo” en los liberales: las razones detrás de su anunciado apoyo a Tohá

A las 13:15 hrs, en calle Londres con Alameda, el Partido Liberal (PL) anunciará que la colectividad y su candidato presidencial, Vlado Mirosevic, se plegarán a la candidatura liderada por la PPD, Carolina Tohá. En esta decisión, que marcará el camino oficialista para las próximas primarias, influyó directamente la intervención de la expresidenta Michelle Bachelet.

Recordemos que Bachelet convocó a la sede de la Fundación Horizonte Ciudadano a los candidatos del oficialismo a las primarias. A la cita llegaron Paulina Vodanovic (PS), Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Gonzalo Winter (FA), Jaime Mulet (FRVS) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal). En la instancia, a juicio de Bachelet, se trató la unidad del oficialismo y de apoyar al candidato o candidata que tenga mayores opciones de frenar a la derecha.

Por lo mismo, los liberales se hicieron eco del llamado de Bachelet y optaron por decantarse por Tohá. “La unidad para frenar a las derechas es clave. Eso hace mucho sentido dentro de los liberales”, señaló a El Mostrador el presidente del PL, Juan Carlos Urzúa.

En el núcleo liberal, la opción más competitiva de cara a una elección con la derecha es Tohá. Pero la división que persistía antes de la cita con Bachelet -y no descartando que siga- hacen posible que Jara, la exministra del Trabajo, gane la primaria oficialista, lo que sería un traspié para los liberales, pues consideran ese escenario como el menos competitivo.

“El llamado de Bachelet en un escenario de unidad frente a la ultraderecha caló hondo e hizo sentido dentro del partido”, dijeron desde dentro del núcleo liberal a El Mostrador, pese a que la misma Bachelet no nombró a ningún candidato en particular.

El temor liberal, en ese sentido, no es sólo que gane Jara en la primaria, sino que a futuro, le entreguen el Gobierno y el Congreso a la derecha, lo que sería un verdadero golpe para la continuidad que planea el oficialismo. Además, la mayoría de derecha podría “retroceder, a lo Milei y Trump”, como dicen desde los liberales, los logros que ha conseguido el oficialismo, como el aborto y la educación gratuita, entre otros.

En los liberales, recuerdan lo que ocurrió con la anterior primaria entre Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA). “Probablemente de haber ganado Jadue esa primaria, la elección la ganaba la derecha. Pero como ganó Boric, se habilitó la posibildad de ganarle a la derecha. Estamos en el mismo escenario”, dicen los liberales. Y por eso el llamado de Bachelet fue clave, porque la unidad “no pasa si estamos todos peleados”.

La masa independiente

Los independientes son la clave de esta elección. Lo dicen los analistas políticos y lo mismo piensan los liberales. Por lo mismo, tener a Jara, una figura que logró hitos importantes como la reforma al sistema de pensiones llegando a acuerdos incluso con la derecha, pero que es comunista, genera dudas en los electores que no se decantan por ningún partido, pero que no votan por los que son extremos, como el PC o Republicanos.

“Un candidato del PC es difícil que logre construir mayorías y que logre construir confianzas con ciertos sectores que no les gustan las posiciones del PC en algunos aspectos”, dicen, destacando el “techo” que tienen en economía, seguridad, entre otros. Por lo mismo, Tohá es a su juicio, la candidata que puede lograr cautivar a los independientes. “Jara no es competitiva. No le va a dar confianza a sectores que es clave que voten por nosotros y no por la derecha”, dice una fuente liberal.

En esa línea, descartan además que la elección de sumarse a Tohá tenga que ver conque no alcanzaron las firmas. “No, en absoluto. La convergencia en la candidatura de Tohá es un gesto de unidad y responsabilidad política. Las firmas reunidas van a ser presentadas de igual forma al Servicio Electoral”, cierran.